Towers IT presenta a Xcitium en España

Xcitium es una empresa de ciberseguridad estadounidense que se ha posicionado entre las más eficientes del mercado. A pesar de su corta existencia, su tecnología de protección contra malware ha destacado por reducir el tiempo de permanencia de las amenazas a cero. En la actualidad, más de 3.000 clientes y socios de todo el mundo han confiado en el servicio de Xcitium. Ahora, la tecnología ha llegado a España de la mano de Towers IT, distribuidor de soluciones de TI (tecnologías de la información).

¿Qué diferencia a Xcitium de otras tecnologías similares? Por lo general, las empresas contratan tecnologías MDR (Managed Detection and Response) para detectar y reaccionar ante amenazas que pongan en riesgo los datos almacenados. Sin embargo, muchos de estos servicios solo ofrecen una detección satisfactoria de entre el 70 y el 95 %. Aunque es pequeña, la brecha del 5 % puede hacer que amenazas desconocidas penetren en el entorno del sistema MDR. Además, cabe mencionar que detección no equivale a protección.

Ante esta realidad, la tecnología de Xcitium ha llegado para ofrecer una protección más eficiente. El servicio de esta empresa de ciberseguridad puede detectar entre el 90 y el 95 % de los archivos u objetos en tiempo real. El resto (5-10 %) es llevado por la tecnología patentada Detection-Less hacia el campo de virtualización ZeroDwell, donde los archivos u objetos no pueden perjudicar a los recursos críticos en caso de que sean dañinos.

¿Cuáles son las ventajas de obtener Xcitium a través de Towers IT? Xcitium es uno de los fabricantes disponibles en el catálogo de Towers IT. Este servicio está especialmente diseñado para empresas, por lo cual permite instalarse en todos los equipos del negocio y se puede gestionar de manera centralizada.

La tecnología analiza los archivos desconocidos y emite un veredicto en menos de 45 segundos en el 95 % de los casos. El resto de los análisis son llevados a cabo por especialistas y pueden tardar más tiempo.

Otra ventaja de este sistema es que protege incluso contra amenazas “fileless”. Este tipo de amenazas modernas no dependen de archivos adicionales para atacar, por lo que son más peligrosas. Sin embargo, Xcitium se encarga de contenerlas.

Towers IT permite a los usuarios solicitar un demo para probar la tecnología. Una vez finalice el período de prueba, los clientes pueden pasar a contratar el servicio.

Ahora que Xcitium está disponible en España, las empresas nacionales pueden aprovechar una alternativa adaptada a las necesidades del mundo contemporáneo. Para acceder a esta tecnología con arquitectura nativa en la nube, pueden visitar la web de Towers IT.