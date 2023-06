Para defender fronteras

La historia parece repetirse. ¿Cómo no pensar en la caída del decadente imperio romano ante la presión de pueblos antes ocupados o controlados? En tiempos recientes se van concatenando informaciones sobre el recurso a los ejércitos para impedir que crucen la frontera multitudes de visitantes no deseados.



Ante la magnitud del fenómeno, cuesta distinguir entre refugiados y emigrantes. Y los moderados no acabamos nunca de evitar la sorpresa ante el hecho de que las decisiones más radicales, que disminuyen e incluso violan derechos humanos básicos, procedan de gobiernos de izquierda. La ingenuidad impide el reflejo que llevaría a reconocer el cinismo de quienes hacen con más energía lo que criticaron con dureza a sus predecesores. Se produce así la paradoja de que la izquierda chilena lleve el ejército a las fronteras para controlar la emigración ilegal provocada por la dictadura, supuestamente izquierdista, de Venezuela.

Porque en las migraciones de nuestro tiempo, como en los orígenes de los actuales Estados Unidos, hay un gran componente de huida ante los horrores de las guerras civiles y la intolerancia de gobernantes que hablan del pueblo, pero lo dejan en la estacada. El abandono de las raíces no pretende solo buscar un mejor futuro para los hijos, sino evitar la opresión o el hambre del presente. Lo terrible es cuando se entrecruzan las causas, como en el caso de los venezolanos: sin libertad ni medios de subsistencia.