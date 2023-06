La acción termina, la palabra continúa

No se puede luchar contra el deseo. Para hacerle frente, hay que desear algo mejor. El miedo, la comodidad, el enojo, la furia, etc. no son sentimientos, son entidades. Son paquetes de energía negativa que se alimentan, no solo de la energía que uno les da, sino de la que otros les aportan, por eso uno debe cuidar su entorno. En definitiva, lo que esta persona debe eliminar es el miedo. Pero al miedo no se ha de atacar de frente, sino que se ha de empezar por pequeñas acciones que lo eliminen; empezando por pequeños temores.

La fuerza de voluntad es como un gigante que ha estado encarcelado mucho tiempo y sus músculos se han quedado entumecidos. Pero llega el día en que cumple su condena y para poner su cuerpo al día, tiene que realizar pequeños esfuerzos. En el plano físico, los polos opuestos se atraen. Sin embargo, en el plano espiritual, son las formas iguales los que se juntan. Es difícil que la persona espiritual se junte con un asesino. El libre albedrío no es elegir entre comer fruta o yogur. El libre albedrío es lo que haces con lo que en la vida te encuentras. Por ejemplo:" Alguien te insulta y tú eliges contestar con amabilidad, no con ira". Uno elige el sentimiento que ha de sentir. Y el cerebro no piensa, elige de entre todas las posibilidades que le ofrece el cuerpo, las emociones... Las emociones juegan a favor del cuerpo y en contra del alma porque, lo que la razón entiende como malo, solo es la luz que hay debajo del mal. Lamentarse es un vicio del cuerpo porque de los errores se aprende: ahí está la luz debajo del mal.

Sabiduría es la capacidad de aplicar la información. A la sabiduría se llega por la experiencia. Por eso uno no debe quedarse en la creencia. Aunque ésta es el camino que lleva a la sabiduría, pero hay que experimentarlo. Tú decides si hoy eres afortunado o desafortunado, si ves luz debajo de lo malo que te sucede.