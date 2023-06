Comunismo real: socialismo

Ni el PSOE ni la comunista Yolanda Díaz quieren ahora en listas para las elecciones generales de julio 2023 a Irene Montero, otra ministra comunista del gobierno Sánchez, tras su nefasta ley del “Sí es sí” contra la mujer. Pero fue el PSOE (y Cía.) quien impuso al pueblo, a nosotros, durante casi un lustro, okupaciones como esa aún vigentes a la fuerza. Y ahora, ante las elecciones, nos quieren amnésicos:

Un padre denunció a su señora por el secuestro del hijo de ambos. La ministra Montero, con la aquiescencia del PSOE, llamó “violador” a dicho papá, con calumnias legales. Calumnias legales por el hecho de ser mujer: Por permitir a la mujer difamadora, sin pruebas mayores que su palabra, la “discriminación positiva”, legal, ¡atención!, obra legal de PP y PSOE: Convirtiendo al hombre, por serlo, en víctima legal de injurias, maltratos, agresiones, con penas de cárcel alevosas, injustas, e imperdonables. De antemano, ningún hombre es inocente, y casi nunca puede superarse la carga de tal “prueba”.

No antes, sino ahora, esas falacias e ignominias le han costado a la citada ministra una multa judicial, baladí, de sólo dieciocho mil euros. Dudo que hubiera existido multa alguna si no hubiese tildado dicha ministra, también a los jueces, en su mayoría juezas, de “machistas”. Los mil intereses femenino-machistas se suman a lo mal hecho por el género PP, versión PSOE…

Comunismo y socialismo fue siempre el mismo arma de matar y matarse, no sólo metafóricamente, en Rusia o en España. A poca `memoria democrática´ que haya, se sabe.