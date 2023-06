Igualdad, palabra denostada y temida por algunos y alabada por otros. La palabra igualdad intimida, asusta, porque creemos muchas veces que esta expresión se opone a la palabra diversidad. Y claro, todos somos amigos de la diversidad, todos somos distintos, de hecho. Claro, pienso que igualdad no se opone a diversidad, sino que se opone a desigualdad. Este es el antónimo correcto.

Hoy escuchamos encendidos discursos de empresarios y políticos que ensalzan las luchas contra las desigualdades, ¿pero por qué se expresa este deseo en forma negativa? ¿Suena mejor que decir luchar por la igualdad? Quizá porque tenemos interiorizado que la persona que tiene un discurso igualitario está conspirando contra la diversidad. Pero socialmente somos iguales en un montón de aspectos. Somos iguales en dignidad, iguales en titularidad de derechos fundamentales, iguales ante la ley, iguales en los derechos políticos. La igualdad tiene expresiones muy positivas y creo que no se trata de que todos seamos iguales en todo, sino que todos seamos iguales en algo que garantice esas condiciones mínimas para la digna convivencia y vida autónoma de todas las personas.



Fraternidad, palabra fácilmente confundible con otras expresiones como solidaridad, empatía, generosidad, simpatía o caridad, pero no es exactamente lo mismo. Libertad e igualdad están profundamente vinculadas a la fraternidad. La fraternidad es el puente que se precisa tender entre libertad e igualdad, de manera que, reconociéndose distintas, cedan, cada cual, de sí, en la justa proporción que permita la realización simultánea de la otra. Un ejercicio de generosidad, de magnanimidad y de grandeza.

Pues bien, esta es la tarea que tenemos por delante. Una tarea para la cual necesitamos un mapa, una carta de navegación y ciertas mínimas instrucciones para recorrer el camino. Una proyección que nos muestre de dónde partimos, cuál es el rumbo que es preciso adoptar, y qué riesgos podemos encontrar en esta aventura. Porque a una sociedad justa y decente no llegaremos saltando en paracaídas.