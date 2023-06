Se presenta el Metadiverso de la mano de Maricoin y canal YOU! TV en el Teatro Magno de Madrid

La moneda del colectivo y el canal de televisión LGTBIQ+, dos innovadoras startups españolas de ámbito internacional, se unen en el gran evento cultural y social de la diversidad que tendrá lugar en el Teatro Magno de Madrid MARIYOU que servirá de marco para presentar el Metadiverso , el universo Meda de la Diversidad para el mundo Descargar material completo del evento y en constante actualización de material gráfico.

Metadiverso ha sido el protagonista de la rueda de prensa que hoy han ofrecido canal YOU TV, el único canal de televisión temático LGTBIQ+ del mundo producido en español, y Maricoin, la moneda social creada por y para el colectivo, y que hoy protagonizaran un evento gala en el Teatro Magno también con el lema Mariyou y que será el pistoletazo de salida del pride de Madrid, tras la rueda de prensa de ayer en el Museo Thyssen a cargo de MADO.

Francisco Alvarez, CEO de Maricoin, ha situado en una realidad importante hoy del colectivo, subrayando la necesidad de ayudar con esta moneda social a cohesionar y facilitar el comercio entre los miembros del colectivo, así como a extender también la ventaja social de pertenecer a un mundo diverso e inclusivo que se desarrolla cada vez más fuerte, integrando, incluyendo y extendiendo la diversidad, la libertad y la tolerancia

Ha destacado que Maricoin, que dedica más de un 20 por ciento de su beneficio y movimiento a causas imprescindibles del colectivo como los hogares de los mayores trans (Asociación 26 de Diciembre) y que se incorpora al MARIMAP (el mapa de establecimientos que aceptan Maricoin) a grupos tan potentes como MAD GOURMET, de Grupo Canalejas, o una flota de mas de 50 taxi que estarán disponibles en el Orgullo de este 2023. Este es el modelo disruptivo que posibilita que los comercios cobren el 1% de todas las transacciones y permitan cambiarlos a euros, sus alianzas estratégicas para la producción de TPV’s y dispositivos de pago en Maricoin y el patrocinio, por segundo año consecutivo del MADO de Madrid, entre otras novedades.

Jokin Egaña y Rafael Monteagudo, CEO y Coeditor respectivamente de Canal YOU! TV, han destacado el gran papel de la televisión LGTBIQ única en español en el mundo de producción propia, que es canal YOU!TV, y lo que supone su alianza estratégica con Maricoin, de la que además de partner y embajador es también un aliado estratégico y parte de su plataforma de opción de pagos, ya que se admite su suscripción y los productos de todo el Canal.

Canal YOU! TV esta ahora en Perseo, Masmedia TV y en muy breve en Agile TV, siendo parte del canal básico de Tele de operadores tales como MASMOVIL , JAZZTEL, YOIGO, EUSKALTEL, TELCO... en las próximas semanas

Además es una televisión que tiene plataforma propia, siendo accesible por una suscripción propia como las grandes plataformas con una suscripción directa bastante económica de 4.99 euros al mes.

Juan Belmonte, por su parte, Presidente de Maricoin, ha presentado Metadiverso, el gran proyecto de metaverso inclusivo y diverso donde en un universo digital propio meta el colectivo LGTBIQ+ podrá comprar, intercambiar foros, tener oficinas virtuales para asociaciones o trabajo, intercambiar contenidos, comprar moda, accesorios, tecnología o cualquier producto que desee, y sobre todo, un espacio libre de vida que podrá escapar a las restricciones de ciertos países y sociedades que en estos momentos, mas que nunca, están volviendo a poner muy difíciles las condiciones de libertad y desarrollo, de vida , al colectivo en una ola ideológica conservadora muy peligrosa, incluso en Europa y contra la que hay que luchar por la libertad y con la diversidad.

El Teatro Magno de Madrid será el escenario de una gran fiesta en la que se celebrará la diversidad con cultura, humor, espectáculo y mucho glamour.

A las 20:00 horas dará comienzo la segunda cita de la jornada, con una gran gala en la que más de medio millar de invitados caminarán sobre una gran alfombra rosa e inmortalizarán este momento único en un deslumbrante photocall junto a rostros conocidos, Influencers y destacados artistas vinculados con la diversidad y la comunidad LGTBIQ+ y afines.

La gala será presentada por los Influencers y actores "Arif & Ricky", junto con la artista drag "Tracy Pop", que a su vez forman parte del equipo de presentadores de Canal YOU! TV.

Una gran y original gala, atrevida y desenfadada, desbordante de diversidad, humor, sorpresas, música y actuaciones a cargo de algunos de los artistas más destacados de la escena nacional.

Dando paso así a una gran semana del Orgullo 2023 en la ciudad de Madrid.

Para este evento se cuenta con la maravillosa colaboración de los patrocinadores:

Teatro Magno

Chulapitas Diverso

Mad Gourmet

Ibedul

Metadiverso

Lorusso Gourmet - Vinos Argentinos

Hibooboo

Fulanita

Thay Micropigmentación

Mahou

Bcd Travel

Feel Marketing