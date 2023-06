Para las personas que estén buscando abogados especializados en asuntos relacionados con la multipropiedad, es recomendable consultar con ASCOE. La Asociación Española de Afectados por la Multipropiedad (ASCOE): esta cuenta con profesionales especializados en derecho de la multipropiedad y puede proporcionar recomendaciones de abogados con experiencia en este campo. Debido al gran número de fraudes en internet es recomendable solicitar las credenciales como el nombre y número de colegiado del abogado que esté atendiendo en ese momento, existe un alto grado de intrusismo laboral de personas que se hacen pasar por abogados no siéndolo en este sector. Son comisionistas y antiguos vendedores que aprovechan la mínima oportunidad para sacar dinero.

En cualquier caso, ante la posibilidad de anular un contrato de semanas de multipropiedad sujetas a flotantes, puntos o derecho real, nunca se habrá de pagar un solo euro por adelantado, el planteamiento del procedimiento (demanda) será por un pacto de porcentajes acordado entre abogado y cliente el abogado cobra si el propietario lo hace. El pacto de porcentajes es la mejor garantía para asegurar que las personas están en buenas manos.

Anular una multipropiedad puede ser un proceso complicado y depende de varios factores, como el contrato específico, la legislación aplicable y las circunstancias individuales, no todos los contratos se pueden anular, por eso es tan importante ponerse en buenas manos. En el caso de la multipropiedad anterior a 1998, cuando no existía una regulación específica es casi imposible anular un contrato, aunque hay casos conocidos en los que se ha conseguido, todo dependerá de diversos factores que solo alguien realmente entendido en esta materia sabrá considerar.

¿Cuándo es interesante anular un contrato de multipropiedad?, a partir del año 2000 se vendieron semanas de multipropiedad a través de mercantiles que pactaban previamente préstamos que serían preconcebidos a sus clientes para sufragar el pago de la compra de la nueva semana de multipropiedad, algunos préstamos con entidades conocidas superaban los 30.000 €.

Gracias a los cientos de sentencias que ha conseguido durante años la Asociación Española de afectados por la Multipropiedad, se ha creado una fuerte jurisprudencia que permite recuperar los importes que miles de consumidores pagaron por la multipropiedad, incluso 20 años atrás.

Salir de la multipropiedad es posible, anular y recuperar el dinero también lo es siempre a través de ASCOE. Para más información es posible llamar al teléfono de ASCOE.