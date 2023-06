Llevar a cabo la retención de talento gracias a la experiencia de usuario de los empleados, de la mano de Towers IT

En la actualidad, sería muy difícil encontrar algún trabajo en el que no haya presencia de tecnología avanzada. Prácticamente, no hay ningún sector profesional en el que la tecnología no esté presente.

Las aportaciones tecnológicas han sido tantas que ninguna empresa se imagina, a día de hoy, un entorno de trabajo sin ellas. La aplicación de las mismas no solo les ha permitido a las compañías mejorar la experiencia de usuario, sino también conseguir la retención de talento humano.

Incluso, de acuerdo a un estudio realizado por la EIU, se evidenció que implementar estrategias que mejoren la experiencia de los colaboradores en el ejercicio de su labor ayuda a incrementar la retención del talento hasta en un 30 %, donde las tecnologías son las mejores aliadas, debido a que ofrecen nuevas formas de trabajo y ofrecen a los empleados las herramientas para desarrollarse de manera eficaz.

Por tal motivo, Towers IT apuesta por la conservación del personal, porque son el motor vital de las empresas, proporcionando productos y servicios tecnológicos que encaminan a las empresas a la virtualización sin importar el tamaño de sus proyectos.

¿Cómo las nuevas tecnologías mejoran la experiencia laboral de los empleados? El impacto tecnológico en el mundo laboral es una realidad. Las nuevas tecnologías de la información influyen de manera positiva en los procesos administrativos, comunicativos y logísticos de una empresa.

En este sentido, uno de los mayores créditos que se le otorga al uso de las TIC es que aumentan la productividad en el entorno de trabajo, logrando que diferentes tareas sean más complejas y acortar tiempos.

A su vez, la inserción de la tecnología en la actividad empresarial ha permitido a las compañías enfrentar los nuevos retos digitales y fomentar la innovación, para no quedarse por detrás de la competencia. Todo ello, en pro de la optimización de tareas, el crecimiento de la empresa y, sobre todo, el bienestar de su personal.

Soluciones tecnológicas que ofrece Towers IT para empresas Disfrutar de los beneficios que ofrecen las TIC es posible mediante la contratación de servicios tecnológicos. Una de estas empresas es Towers IT, quien lleva años acercando sus productos de valor a medianas y grandes empresas, con el objetivo de solventar las necesidades de sus clientes y aportar el mayor valor posible a sus empleados.

Esta cuenta con propuestas tecnológicas que ayudan a mejorar los procesos de vigilancia, control, gestión, digitalización y protección de datos de las empresas, lo cual es posible mediante sus alianzas con fabricantes internacionales dedicados a convertir los negocios en Business Intelligence.

En conclusión, Towers IT garantiza soluciones sencillas y a costo asequible mediante sus herramientas tecnológicas, que ayudan a simplificar diferentes tareas de los empleados, garantizando la retencion de talento y la mejor experiencia al usuario.