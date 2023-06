Interazulejo explica las diferencias existentes entre el suelo rectificado y no rectificado

En el mundo de los azulejos para suelo, existen los rectificados y los no rectificados. No obstante, muchas personas no conocen exactamente cuál es la diferencia entre ambos, y de hecho, es necesario saberlas a la hora de adquirirlos para algún proyecto.

Por eso, para explicar mejor qué es exactamente un suelo rectificado y uno no rectificado, los profesionales de la firma Interazulejo ofrecen la información necesaria. Esta compañía es una tienda online de azulejos y porcelánicos referente en España nacida en 2012, pero con una experiencia que se remonta a finales de la década de los 80.

Diferencias entre el suelo rectificado y el no rectificado, por Interazulejo En realidad, las diferencian entre ambos tipos de suelos radican fundamentalmente en pocos factores.

El principal es que los suelos rectificados son concretamente una clase de baldosas o azulejos porcelánicos a los cuales se les cortan los bordes al salir del horno. Este trabajo se realiza con discos de diamante o láseres especiales, capaces de cortar a la perfección los cantos de las baldosas, en un ángulo de 90º. Todo esto, con el objetivo de lograr un mejor acabado, es decir, un borde perfecto.

Por el contrario, a los azulejos no rectificados no se les realiza este proceso. También es importante mencionar que en los azulejos rectificados, las juntas son menores que en los no rectificados, debido al proceso antes mencionado. Esto, por supuesto, hace que el producto sea más costoso que su contraparte. Por lo general, el proceso de rectificación se realiza en baldosas de porcelánico.

Ventajas de los azulejos rectificados y los no rectificados A pesar de las diferencias antes mencionadas, ambos tipos de azulejos tienen varias e interesantes ventajas. Por lo tanto, es importante considerarlas todas para poder elegir el tipo de porcelánico correcto según las necesidades del comprador.

Por ejemplo, los suelos rectificados cuentan con rectos de 90º, logra una distancia mínima que ronda los 2 milímetros, garantizando un acabado más prolijo. Asimismo, ofrece mayor sensación de amplitud, dando la sensación de que es una sola pieza de suelo o pared; se pueden fabricar en mayor tamaño y son más higiénicos por lo estrechas que son las juntas.

Por su parte, los suelos no rectificados son ideales para ambientes rústicos o vintage, son más económicos, cuentan con cantos curvados y hasta se pueden instalar en suelos desnivelados sin autonivelante.

Ahora bien, una vez que ya se han conocido las diferencias y las ventajas de cada tipo de azulejo, es importante considerar también otros factores antes de decidir por uno o por otro.

Para saber más sobre estos puntos esenciales, se puede visitar el sitio web de Interazulejo. Allí se encuentra información muy detallada al respecto que ayudará a tomar la mejor decisión según sea el caso. Además, por medio de esta tienda online especializada se podrán adquirir fácilmente cualquiera de ellos, eligiendo entre un amplio catálogo disponible.