Mail Boxes Etc. se une por tercer año a la campaña 'Comparte y Recicla'

'Comparte y Recicla' celebra su décima edición incorporando el proyecto "Jugar es obligatorio". Mail Boxes Etc. contribuye a dar una segunda vida a los juguetes y adaptarlos para niños con diversidad funcional Mail Boxes Etc. se enorgullece de anunciar su tercera participación en la reconocida campaña 'Comparte y Recicla', la cual celebra este año su décima edición. Dicha iniciativa busca no solo dar una segunda vida a los juguetes en manos de los niños que más lo necesitan, sino también adaptar parte de los juguetes recibidos a las necesidades de niños y niñas con diversidad funcional.

La Fundación Orange se une a la campaña este año a través del proyecto "Jugar es obligatorio", con el objetivo de adaptar una porción de los juguetes recogidos para donarlos a niños con diversidad funcional. El Grupo El Corte Inglés y Mail Boxes Etc. son los encargados principales de recoger juguetes en todos sus establecimientos en España. La Fundación Ecotic se encargará del reciclaje de aquellos juguetes que no sean aptos para la reutilización.

Desde el 23 de junio hasta el 16 de julio, todas las familias que deseen compartir sus juguetes para darles una nueva vida pueden hacerlo participando en 'Comparte y Recicla'.

Mail Boxes Etc. participa activamente en el proceso logístico, asegurándose de que los juguetes lleguen al centro de reprocesado. Allí, los juguetes son revisados uno a uno para verificar si son aptos para una segunda vida o si pueden ser adaptados para seguir jugando en manos de niños con diversidad funcional.

Los juguetes aptos para la reutilización son organizados en un banco de juguetes, donde se almacenan para atender las solicitudes que llegan de diferentes ONG y entidades benéficas de toda España a través de la web www.comparteyrecicla.com. Aquellos juguetes que ya no son aptos para seguir jugando son destinados al reciclaje gracias a la implicación de la Fundación ECOTIC, contribuyendo a un modelo de economía circular mediante la valorización de los materiales que contiene.

En estos dos últimos años, la campaña ha reciclado tal cantidad de juguetes que, de haber ido a un vertedero, supondrían un equivalente de 140 toneladas de CO2 (lo que absorben 2.9 hectáreas de pinos en un año).

Además de las empresas implicadas en el proceso de recogida y tratamiento de los juguetes, la campaña cuenta con la inestimable colaboración de Mediaset España, a través de su proyecto de comunicación social 12 Meses.

La campaña también tiene el apoyo de empresas fabricantes de juguetes que colaboran con la misma, como Juguetes Cayro y Mattel, mostrando el compromiso compartido de Mail Boxes Etc. y otras organizaciones para garantizar que cada niño pueda experimentar la alegría del juego.