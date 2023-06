La peritación y reconstrucción de accidentes de tráfico de vehículos eléctricos, con D. Ángel González

Este medio ha tenido la oportunidad de ponerse en contacto con D. Ángel González, director de Peritecnia Peritos Judiciales, para tratar la temática sobre la peritación en accidentes de tráfico de vehículos eléctricos de alta gama, y cuáles son las particularidades que hay que tener en cuenta en este tipo de vehículo.

Análisis de las singularidades a considerar en los incidentes relacionados con vehículos eléctricos: ¿Cuáles son los aspectos clave a tener en cuenta? Los vehículos eléctricos de alta gama tienen algunas particularidades que los hacen diferentes a los vehículos convencionales. Por ejemplo, pueden presentar fallos electrónicos que afecten al software propio del vehículo, la ciberseguridad del firmware, el rendimiento del vehículo, fallos de la batería que reduzcan la autonomía y, por tanto, la capacidad de reacción del conductor, o problemas en el sistema de frenado que puedan influir en la capacidad de detener el coche.

Por lo tanto, es necesario realizar una peritación por nuestros peritos ingenieros especializados en este tipo de accidentes y su reconstrucción para poder reclamar una indemnización al seguro o denunciar a la parte contraria. Nuestros peritos pueden analizar los datos del vehículo y determinar si los fallos técnicos que presentaba el coche han podido influir en el accidente, dichos datos y pruebas se presentan en un informe pericial, de forma clara y certificada durante el proceso judicial.

¿Qué factores pueden ser peritados en los accidentes de tráfico y cómo influyen en la indemnización que puede recibir la víctima? La empresa Peritecnia Peritos Judiciales, continua D. Ángel, es un gabinete pericial que cuenta con expertos en la peritación de accidentes de tráfico. Nuestros peritos judiciales pueden realizar informes analizados todos los factores que entran en juego cuando se produce un accidente, como por ejemplo, si el cinturón de seguridad estaba abrochado, si el airbag del acompañante estaba desactivado porque se pone una silla de bebé, o esta no es la homologada para la edad del menor, si en un accidente nocturno se produce un fallo o mal funcionamiento de las luces y, por tanto, puedo ser causa del accidente, entre otros. Todos estos factores pueden influir en la indemnización que pueda recibir la víctima, ya que se trata de determinar la responsabilidad de cada parte implicada en el accidente.

¿Por qué es importante contar con peritos especializados en vehículos eléctricos en estos casos? En los accidentes de tráfico con vehículos eléctricos, es fundamental contar con peritos expertos en la tecnología de estos vehículos, ya que pueden analizar los datos del coche y determinar si los fallos técnicos que presentaba han podido influir en el accidente o no. Además, nuestros peritos judiciales pueden asesorar a la víctima y defender sus derechos en caso de que haya que reclamar una indemnización.

D. Ángel advierte, que, en caso de no peritar correctamente las pruebas en un accidente de tráfico producido por un vehículo eléctrico, puede resultar difícil demostrar la responsabilidad de una de las partes implicadas en el siniestro. Esto puede suponer un problema a la hora de reclamar una indemnización al seguro o durante el proceso judicial.

Es importante tener en cuenta que los vehículos eléctricos suelen estar equipados con tecnología avanzada y complejos sistemas. Por lo tanto, es necesario contar con peritos ingenieros especializados, que puedan analizar en detalle la información proporcionada por los sensores y sistemas electrónicos del coche para determinar las causas del accidente.

Además, en muchos casos, los fallos electrónicos pueden ser la causa de un accidente de tráfico. De ahí, que la peritación de estos sistemas resulta fundamental para poder demostrar la responsabilidad de una de las partes implicadas en el siniestro.

Finalmente, quiero destacar que nuestro gabinete pericial, Peritecnia Peritos Judiciales, cuenta con una amplia cartera de profesionales altamente cualificados, entre los que destacan los peritos ingenieros expertos en vehículos eléctricos de alta gama. Estamos a disposición de cualquier persona que necesite nuestros servicios y estaremos encantados de ayudarle en su proceso judicial.