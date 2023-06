El libro 'Pacto de amor' cuenta la experiencia con los ovnis de su autor, David Higueras Latorre

CÍRCULO ROJO.- A priori, Pacto de amor puede parecer el título de una novela de romance, y en realidad puede serlo, pero de un romance totalmente distinto al que se suele leer en estas novelas. David Higueras Latorre narra, con total naturalidad, sus vivencias al ser contactado por “los de arriba”, como él mismo los llama.

“Mi inspiración vino de ver en documentales cómo los supuestamente expertos de investigación del fenómeno Ovni hablan y hablan, con un halo de miedo y misterio hacia la maldad de los supuestos tripulantes o naves extraterrestres que no me gusta y es reiterado en muchas ocasiones, de ahí la necesidad de contar mi historia personal y desmitificar esas presuntas historias malignas”, añade él mismo.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “la verdad o mi verdad. No puedo ser más honesto con el público, ofrezco mi corazón en todo ello, de ahí el título, paro ellos, que han sido mi inspiración en todo el proceso. Mi intención es que el lector pueda encontrar esa verdad, sintiendo las palabras dentro de su ser, si fuera así, me daría por satisfecho”.

Sinopsis En este libro relata sus vivencias con el fenómeno ovni desde una óptica personal, explicando sensaciones y experiencias propias.

Espera poder ayudar a personas que estén experimentando procesos ufológicos similares y arrojar luz sobre el fenómeno, ya que hay quienes buscan e insinúan que ellos son pura maldad.

¿Tal vez sea el ser humano el irracional en este proceso? ¿Tal vez ellos están realizando una labor desinteresada para ayudar a los humanos a despertar? Deseando que algún día se pueda llegar a experimentar el gran cambio de conciencia de la humanidad, para que así se produzca el encuentro anhelado y soñado con los hermanos de las estrellas.