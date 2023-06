Los problemas y adversidades con los que hay que convivir día a día llenan 'Laberinto de espejos y espejismo', un libro de todos y para todos

CÍRCULO ROJO.- Samanta Ramos Gracia un día estaba caminando por la calle, yendo de camino a su trabajo, y se dio cuenta de que envidiaba las vidas de todos los que pasaban. “Yo creía que mi dolor, mis preocupaciones y mi desconsuelo eran totalmente ajenos a ellos. Justo ese día, a los minutos de llegar al trabajo, una compañera me confesó algunos de sus dramas familiares. Al día siguiente escuché llorar en el baño a una de las trabajadoras del centro y, con el tiempo, muchos de mis alumnos me contaban cómo mis clases eran un desahogo para sus propias odiseas. Ahí me dí cuenta de que todos vivimos inmersos en nuestras tinieblas, aunque por el otro lado de la acera parezca que es un día soleado”, explica ella misma.

A partir de este momento, surgió en ella la necesidad de plasmar los diferentes problemas cotidianos a través de su libro, Laberinto de espejos y espejismo. Se trata de un conjunto de relatos cortos en el que el lector desempeña un papel activo e importante, ya que debe descifrar todas las conexiones que se establecen entre las distintas historias y personajes.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “quince historias que son un juego de espejismos donde nada es lo que parece, todas con un giro final inesperado. Pero no solo eso, en la cotidianidad, el lector puede sentirse protagonista, por lo que encontrará la historia de esa familia, ese amigo o, quién sabe, la suya propia”.

Sinopsis Este no es un libro convencional de relatos. Tiene una característica peculiar: que todos sus personajes pertenecen a un universo laberíntico en el que se entrelazan sus historias. Se debe estar atento y descifrar todas las conexiones que se establecen a lo largo de la narrativa, pero hay que abrir bien los ojos, porque el lector se va a adentrar en un mundo de espejos y espejismos en el que nada es lo que parece.

La autora invita a participar en un dédalo de pasadizos acristalados, donde se verá reflejado todo tipo de emociones propias del ser humano: nostalgia, amor, miedo, ansiedad, dolor empático o amistad. También se encontrarán algunas experiencias de talla única: cuando razón y corazón rehúsan estar en el mismo bando, crisis existenciales, enfermedades que corroen mente y cuerpo, errores irreparables o pérdidas desgarradoras que acaban por embargar la felicidad.

Hay que prepararse para iniciar un viaje apasionante porque se va a recorrer una carretera plagada de curvas, luces y sombras. Quince historias que harán concebir la vida como un laberinto donde existen vías sin salida, donde se dan vueltas sin cesar o donde uno se puede llegar a perder. Pero no hay que olvidar que si se piensa con calma y se tienen a las personas correctas al lado, se podrá encontrar la salida.

Podría decirse que este libro es la autopsia de un laberinto. Y quien dice laberinto, dice vida.

Autora Samanta Ramos Gracia nació en Zaragoza el 1 de marzo de 1994 y reside actualmente en Utebo, Zaragoza.

Es licenciada en Estudios Ingleses, carrera que acentuó su pasión por la literatura, aunque asegura que ya estaba enamorada de las letras desde que aprendió a leer. Amplió sus horizontes literarios en la UNED con los másteres: Máster en Estudios Literarios y Culturales ingleses y su Proyección Social y Máster en Formación e Investigación Literaria y Teatral en el contexto europeo.

Desde 2020, ha visto con ojos de mujer cómo se hacían realidad sus sueños de niña: resultó ganadora del 4.º certamen de Relatos Cortos «Tigre Juan» en la ciudad de Oviedo (2020) y en 2022 publicó su primer libro, Laberinto de espejos y espejismos. Actualmente, vive de su vocación siendo profesora de inglés en Escuela Oficial de Idiomas y sobrevive escribiendo en sus ratos libres.