The Brand Company dispone de vasos de cartón eco sin plástico

En los últimos años, ha habido un creciente interés en reducir el uso de plásticos de un solo uso y encontrar alternativas más sostenibles. Una opción popular es el uso de vasos de cartón personalizados en lugar de los tradicionales vasos plásticos. Estos vasos ofrecen una serie de beneficios tanto para las empresas como para el medioambiente.

En The Brand Company además de ofrecer una amplia gama de vasos de cartón eco sin plástico, se encargan de personalizarlos según las necesidades de cada empresa para crear productos originales que contribuyan a aportar mayor visibilidad a las marcas mientras cuidan del Planeta.

Beneficios de los vasos de cartón Los vasos de cartón personalizados son una alternativa más ecológica a los vasos plásticos. El cartón utilizado en su fabricación proviene de fuentes renovables, es biodegradable y compostable. Esto significa que los vasos de cartón se descomponen de manera natural sin dejar residuos tóxicos o dañinos para el medioambiente. Al elegir vasos de cartón, estamos contribuyendo a la reducción de la contaminación plástica y se promueve la conservación de los recursos naturales.

Los vasos de cartón personalizados ofrecen una excelente oportunidad para promocionar la marca de una empresa o evento. Estos vasos se pueden personalizar con el logotipo, los colores y el diseño de la empresa, lo que ayuda a aumentar la visibilidad y el reconocimiento. Además, la personalización permite crear una experiencia mucho más atractiva para los clientes fortaleciendo el recuerdo de marca.

Los vasos de The Brand Company son aptos para frío y calor A diferencia de algunos vasos plásticos, los vasos de cartón que ofrece The Brand Company son aptos para contener tanto bebidas calientes como frías. El cartón utilizado en su fabricación es resistente al calor y no se deforma ni se derrite con facilidad. Esto los convierte en una opción versátil para todo tipo de eventos y establecimientos, ya sea para servir café, té, refrescos, zumos o incluso cócteles.

Además, como valor diferencial, los vasos de cartón eco de The Brand Company poseen una capa interior de base de agua para evitar el plástico en su composición. Al ser biodegradables y compostables, se pueden desechar junto con los residuos orgánicos para su descomposición natural. Además, el cartón utilizado en su fabricación es reciclable, lo que significa que se puede reutilizar en nuevos productos, cerrando el ciclo de vida del material de manera sostenible.

El uso de vasos de cartón personalizados, en lugar de vasos de plástico, ofrece beneficios significativos tanto para las empresas como para el medioambiente. Estos vasos son una alternativa sostenible, promocionan la imagen de marca y son aptos para todo tipo de bebidas.