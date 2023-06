Margaritaville® Island Reserve Riviera Maya da la bienvenida a los primeros huéspedes

Las puertas de Margaritaville Island Reserve Riviera Maya, el primer resort para adultos de Island Reserve, abrieron el 1 de junio en México para dar la bienvenida a los huéspedes El 1 de junio, Margaritaville® Island Reserve Riviera Maya, México, ha abierto oficialmente sus puertas, dando la bienvenida a los huéspedes al primer resort solo para adultos dentro de la categoría de Island Reserve. El complejo invita a los huéspedes a descubrir las novedades de la marca, como la primera cervecería LandShark frente al mar, nuevas categorías de habitaciones y suites que aumentan el factor sorpresa, nueve restaurantes y bares de clase mundial, un spa de más de 3.000 metros cuadrados y lugares exclusivos para bodas y eventos, que ofrecen una escapada única solo para adultos.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a los primeros huéspedes al resort más nuevo dentro de la colección todo incluido Island Reserve", ha dicho Frank Maduro, presidente de Premier Worldwide Marketing, el representante global de ventas y marketing de Karisma Hotels & Resorts, "Margaritaville Island Reserve Riviera Maya ofrece lo último en escapadas solo para adultos, invitando a los huéspedes a disfrutar de una cena global de cinco estrellas, un servicio incomparable, comodidades de lujo, entretenimiento espectacular, vistas incomparables y mucho más".

Alojamientos exclusivos con la elegancia costera

Cada una de las 355 suites de Margaritaville® Island Reserve Riviera Maya cuenta con comodidades que aumentan el confort en la estancia, la opción de conectarse con una habitación contigua y una decoración inspirada en la costa para mantener las vibraciones de la isla. Además, todas las opciones de alojamiento se abren a un balcón o terraza privada amueblada con vistas al océano o a las piscinas y jardines del complejo. Al huésped le espera una escapada de cinco estrellas en cualquiera de los 13 tipos de habitaciones de lujo disponibles en el hotel: habitaciones King o Queen Paradise con unas impresionantes vistas al mar; Luxury Paradise Suite, con piscina privada, o la suite Coral Reefer Signature enfocada a ofrecer un lujo total.

Cena con vistas

Margaritaville® Island Reserve Riviera Maya cuenta con cinco restaurantes espectaculares, con mesas al aire libre y una amplia terraza que se abre directamente a la piscina. Para cenas especiales con una gastronomía auténtica, los huéspedes pueden degustar la cocina del restaurante Frank & Lola's o deleitarse con una experiencia clásica de asador con un toque contemporáneo en JWB Steakhouse.

El resort también estrenará dos nuevos conceptos, incluyendo Far Side Of The World, un concepto exclusivo de Karisma Hotels & Resorts, con cocina de la cuenca del Pacífico inspirada en los sabores de los lugares lejanos, elaboraciones culinarias únicas, la inmensidad del Océano Pacífico y los productos que ofrece. Y el Salted Rim Margarita Bar & Lounge, que invita a los huéspedes a deleitarse con la elegancia caribeña con auténticas y extensas selecciones de tequila y mezcal para crear una variedad de creaciones aventureras.

Primera cervecería LandShark en México

Margaritaville® Island Reserve Riviera Maya cuenta con la primera cervecería LandShark en México y la primera cervecería frente al mar en la cartera de Island Reserve. La cervecería es el lugar perfecto para disfrutar de los clásicos de los ahumaderos y las exclusivas cervezas LandShark elaboradas en el lugar. LandShark cuenta con mesas al aire libre, incluidas dos terrazas con vistas a las tranquilas aguas del Caribe. Los huéspedes pueden pasar a conocer al maestro cervecero, disfrutar de una bandeja de cata de cerveza o un menú maridado con esta bebida, así como disfrutar de música en vivo y actuaciones en el espacio más grande del complejo destinado a espectáculos.

Un equilibrio entre entretenimiento y relax siempre presente

Las buenas vibraciones de la isla se mantienen durante todo el día y la noche a través de actuaciones junto a la piscina de bandas locales, fiestas en la piscina amenizadas por DJ, clases de mixología, clases de baile, desfiles caribeños y muchas más actividades. Los huéspedes pueden disfrutar de trivial, pickleball, cornhole, degustaciones de tequila y más opciones de ocio para aprovechar al máximo cada momento en el complejo.

Otra opción es relajarse y descansar en el St.Somewhere Spa de más de 3.000 metros cuadrados con nueve salas de tratamiento y una gran variedad de servicios de spa de inspiración tropical diseñados para despertar los sentidos, fortalecer la circulación, calmar los nervios, mejorar la digestión y promover un metabolismo equilibrado con tratamientos diseñados a medida, como un exfoliante corporal vigorizante de Gingerita o un pedicura de Vodkatini realizada con albahaca y sandía. El St.Somewhere Spa también incluye una suite para parejas y Fins Up! Gimnasio con una terraza al aire libre de más de 210 metros cuadrados.

Experiencias y eventos de boda de alto nivel

En Margaritaville® Island Reserve Riviera Maya, los huéspedes pueden declararse su amor eterno con los dedos de los pies en la arena y un cóctel en la mano. Además, las parejas de novios encontrarán una amplia variedad de lugares con impresionantes vistas, aptas para bodas en todos los formatos y de todos los tamaños. Margaritaville® Island Reserve Riviera Maya cuenta con el rooftop para bodas más grande de la región y de todo el porfolio de resorts de Island Reserve, Island Overwater Wedding Packages. Este espacio es un incomparable escenario para que los novios intercambien sus votos, pues se trata de una plataforma transparente sobre la piscina y las palmeras balanceándose con la brisa, además de lujosos salones de baile con más de 1.500 metros cuadrados de espacio para reuniones premium de hasta 400 personas con tres salas de descanso con vistas al Caribe mexicano.