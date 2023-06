Record go aterriza en Italia continuando con su proceso de internacionalización

Tras España, Portugal y Grecia, la compañía de alquiler de vehículos abre cuatro nuevas oficinas en el Bel Paese, en las islas de Sicilia y Cerdeña Record go, la empresa española proveedora de soluciones de movilidad, continúa con su expansión por Europa y aterriza en Italia con cuatro nuevas oficinas de alquiler de vehículos. Las delegaciones, situadas en las inmediaciones de los aeropuertos de Olbia, Catania, Cagliari y Palermo, pretenden cubrir el aumento de la demanda de vehículos de alquiler en Sicilia y Cerdeña.

La compañía ha elegido estas islas italianas para dar el salto al país ya que son enclaves estratégicos de cara a cumplir su objetivo de ampliar su presencia a lo largo de las costas del Mediterráneo. Así, el rent a car se acerca a su compromiso de seguir ofreciendo soluciones de movilidad en los destinos turísticos por excelencia de Europa.

Las elegidas son dos de las islas más pobladas del Mediterráneo y puntos estratégicos en lo que a destinos turísticos de Italia se refiere. Las oficinas de Record go se situarán en el Aeropuerto de Catania – Fontanarossa, en el Aeropuerto de Palermo - Punta Raisi, en el Aeropuerto de Olbia-Costa Smeralda y en el Aeropuerto de Cagliari-Elmas ofreciendo un alquiler de vehículos en Cerdeña y Sicilia cómodo y accesible. Todos puntos de llegada de los turistas que eligen disfrutar de sus vacaciones en las islas italianas.

Además, tal como tiene acostumbra la compañía, sus cuatro nuevas oficinas cuentan con una fuerte orientación al cliente. La compañía trabaja para ofrecer un servicio cómodo, rápido y transparente y lo consigue gracias a su apuesta por tecnología puntera y la digitalización de sus procesos para que el usuario pueda disfrutar al máximo de la experiencia.

Soluciones para un mundo en movimiento

La compañía continúa inmersa en su proceso de expansión internacional, uno de los principales objetivos de su hoja de ruta, con la que se comprometen a seguir ofreciendo soluciones de movilidad en los destinos turísticos por excelencia de Europa.

Estas cuatro nuevas aperturas se suman a las 29 delegaciones con las que Record go cuenta en los principales puntos turísticos de España, Portugal, Grecia e Italia y da un paso más allá en su objetivo establecerse como proveedor global de servicios de movilidad.

Además, su lista de destinos crece cada año y se encuentran ya en Alicante, Atenas, Barcelona, Bilbao, Catania, Cagliari, Faro, Ibiza, Lisboa, Madrid, Málaga, Mallorca, Menorca, Oporto, Olbia, Palermo, Salónica, Sevilla y Valencia, Zante.

Ya es posible realizar reservas de alquiler de vehículos en sus cuatro nuevas oficinas mediante la página web www.recordrentacar.com.