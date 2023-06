Isla Mauricio cuenta con diez de los mejores campos de golf del mundo

Cuando el golf bien merece un viaje. Un destino con los mejores campos de golf del mundo "Si el golf es su deporte favorito, Mauricio es una de sus mejores opciones para disfrutar de unas vacaciones inolvidables, porque esta isla cuenta con algunos de los mejores campos de golf del mundo". Isla Maurico es, de hecho, el tercer país del mundo donde mas se practica el golf después de Reino Unido y la India. El golf se ha jugado en Mauricio desde 1902 cuando el primer club de golf, el Gymkhana Golf Club en Vacoas, fue inaugurado por miembros de la Marina Real Británica.

Cada uno de los campos de golf de Isla Mauricio es único y lo es por su entorno, diseño y especificidades técnicas. La gran mayoría de ellos han sido diseñados por golfistas profesionales de renombre como Bernhard Langer, Gary Player, David Leadbetter o Ernie Els. El clima de Mauricio es subtropical marítimo, con temperaturas bastante uniformes a lo largo del año. La diferencia de temperatura entre las dos estaciones es relativamente pequeña y no varía de un lugar a otro y lo convierte en destino idóneo donde se puede jugar al golf durante todo el año.

En Isla Mauricio se encontrará más de una docena de campos por descubrir de 18 hoyos, con greens perfectamente cuidados y vistas al océano y las montañas. Incluso puede coger un barco hasta el campo de golf de Ile aux Cerfs para jugar en una isla que es un campo de Golf. Este campo es votado muy a menudo como uno de los 100 mejores campos de golf del mundo. ¿A quién no le apetece jugar mientras disfruta de una de las mejores vistas al océano Índico?

Aquí hay algunos, para disfrutar del paseo:

1.- Ile aux Cerfs Golf Club, situado en la Isla de los Ciervos al este de Mauricio, uno de los campos mas espectaculares de la isla.

2.- Heritage Golf Club (La Reserve Golf Links & Le Château) al suroeste de la isla, es uno de los destinos de Golf mas codiciados del mundo.

3.- Four Season Golf Club, al este de Mauricio en Anahita, diseñado por Ernie Els.

4.- Avalon Golf State, diseñado por Peter Matkovich. Destaca por su entorno natural.

5.- Gymkhana Club. El club mas antiguo de Mauricio de 1844, situado en Vacoas, cerca de la capital, Port Louis.

6.- Tamarina Golf Club, en el suroeste de Mauricio y diseñado por Rodney Wright con mas de doscientas hectáreas se encuentra en la bahía de Tamarin.

7.- Legend Golf Course, al este de Mauricio en el pueblo de Flac, con un paisaje que mezcla bosque, estanques y rocas volcánicas.

8.- Links Golf Course. Un recorrido con largos fairways muy cerca del mar.

9.- Paradis Golf Club, famoso campo de golf entre la montaña de Le Morne Brabant y las aguas cristalinas del índico. Diseñado por Tony Johnstone.

10.- Mont Choisy Le Golf, casi en la punta norte, el recorrido es desafiante y divertido, tanto para amateurs como profesionales.

Desde el próximo 22 de junio y hasta el 21 de septiembre, Isla Mauricio está mas cerca. Travelplan, a través de su compañía aérea, Iberojet, ofrecerá vuelos directos desde Madrid todos los jueves.