Christian Andrada D. sobre la posibilidad de mejorar la comunicación interna de una organización mediante la oratoria

La oratoria ofrece herramientas indispensables para hablar en público de manera fluida, profesional y segura, transformándola en una habilidad sumamente útil para todo tipo de entornos y ocasiones. Entre ellos, se destacan los ambientes profesionales, donde la comunicación debe ser conducida de una determinada manera, ya sea para conducirse a compañeros como a pares de otras empresas y a equipos de trabajo. En el caso de utilizar estas herramientas para la comunicación dentro de la misma organización, una buena oratoria puede significar la diferencia entre un mensaje y una charla que motive y transmita confianza a los miembros de la misma. La comunicación interna es un factor fundamental a tener en cuenta dentro de las organizaciones y empresas, ya que puede mejorar notablemente el rumbo de las mismas. Por ello, Christian Andrada D. ofrece formaciones en oratoria que permiten mejorar la comunicación dentro de las organizaciones.

Excelencia respaldada por una formación constante Christian Andrada D. es un profesional formado en técnicas de comunicación como la oratoria y la comunicación persuasiva. Para alcanzar esta experiencia, se ha formado en reconocidos centros educativos como la Universidad Tecnológica de Chile, donde se consagró como Comunicador Social, en la Universidad de Chile, donde obtuvo su Diplomado en Desarrollo de Personas y Organizaciones, y en la Universidad Adolfo Ibáñez, donde obtuvo su diploma como Magíster en Habilidades Directivas. Sumado a ello, cuenta con numerosas certificaciones en Negociación, Comunicación Persuasiva y Liderazgo, emitidas por MIT Professional Education.

Este profesional cuenta con más de veinticinco años de experiencia en la formación en comunicación persuasiva y desarrollo de habilidades para presentar de manera efectiva, capacitando a profesionales de todos los sectores. Como resultado de ello, a lo largo de su trayectoria ha podido entrenar ejecutivos de alta dirección pertenecientes diversas industrias, ayudándolos a alcanzar las habilidades requeridas para realizar comunicaciones eficaces. Lo que ofrece valor a su propuesta en formación es que su enfoque gira en torno a las necesidades e identidad de cada alumno, ofreciendo a cada persona que acuda a sus capacitaciones una experiencia personalizada.

La posibilidad de mejorar la comunicación interna de una organización a través de la oratoria La oratoria es una herramienta que, en los siglos que han transcurrido desde sus inicios en la Antigua Grecia, no ha perdido su vigencia ni su efectividad. La misma abarca diferentes habilidades que permiten transmitir mensajes de manera fluida, clara y convincente, para alcanzar al público oyente. Dentro del ámbito empresarial, es una excelente herramienta para poder mejorar la comunicación interna de las empresas en diferentes aspectos, ya que puede ser utilizada para motivar al personal para conseguir sus objetivos, persuadir a los compañeros para trabajar en conjunto, y mejorar la relación entre la organización y sus empleados mediante el diálogo. En resumidas cuentas, la oratoria es una habilidad fundamental para crear un mejor clima de trabajo, una mejor productividad, retener al personal y favorecer al intercambio de ideas.

Esto se debe a que cuando los miembros de una organización determinada, ya sea en el ámbito empresarial o no, se sienten cómodos a la hora de poder expresar sus ideas e inquietudes, se genera un vínculo sano y seguro entre ellos y la organización. El vínculo mencionado puede ser generado mediante habilidades de oratoria, las cuales son ideales a la hora de transmitir mensajes positivos a los empleados, comunicar información institucional e incluso establecer los lineamientos que guiarán a la organización hacia el futuro. El rol de la oratoria entra en juego especialmente en los casos de presentaciones, eventos o comunicaciones oficiales de manera oral, ya que mediante las herramientas que esta habilidad provee es posible no solo enviar mensajes claros que mantengan a los oyentes concentrados y atentos a la información que están recibiendo, sino transmitirles con las maneras de hablar, gesticular y los tonos de voz la índole y trasfondo del mensaje. Para ello, es necesario contar con sólidas habilidades que permitan ajustar la oratoria al tipo de discurso que se busca transmitir, lo cual en última instancia logrará que los empleados y miembros de la organización se sientan a gusto siendo recíprocos a la hora de transmitir sus ideas a la organización. En este tipo de situaciones, la comunicación juega un rol central, por lo que la comunicación interna de las empresas puede ser el factor decisivo para determinar el éxito de las mismas.

Debido a su formación y experiencia en la capacitación y formación de particulares, ejecutivos y empresarios en sus habilidades de comunicación, como la oratoria y la comunicación persuasiva, Christian Andrada D. se destaca como una excelente opción a la hora de acceder a formaciones profesionales para potenciar el alcance de objetivos organizacionales.