Sonrisa radiante en una sesión; blanqueamiento dental LED en Clínica MG Dental

El consumo recurrente de bebidas como café, té, vino y algunos alimentos como el tomate, las espinacas, entre otros, van pigmentando los dientes, volviéndolos más amarillentos. A nivel estético esto no es muy agradable, ya que la sonrisa se ve opaca y descuidada.

Afortunadamente, gracias a los avances en el campo de la salud bucodental, existen tratamientos de vanguardia como el blanqueamiento dental LED que quita las manchas de los dientes, logrando una dentadura impecable y radiante.

Clínica MG Dental, es un centro de salud dental con sede física en Les Franqueses del Vallès, en Barcelona, especializado en este tipo de procedimientos que cuenta con tecnología de alta gama que logra devolverle a los dientes su aspecto blanco en una sola sesión.

¿En qué consiste el blanqueamiento LED? El blanqueamiento dental con luz LED es uno de procedimientos odontológicos más demandados hoy en día, debido a su efectividad para eliminar la pigmentación, generalmente, amarillenta que se forma en los dientes.

El procedimiento combina el uso de agentes blanqueadores como por ejemplo el peróxido de carbamida con un aparato de luz LED que activa el producto. La radiación fría de la lámpara acelera la liberación de las moléculas blanqueadoras que contienen la sustancia, hasta quitar por completo el color opaco de los dientes. Un aspecto importante a destacar es que la luz LED fría no desprende calor y tiene menor intensidad, por lo que no daña el esmalte y favorece la salud del diente.

El blanqueamiento dental LED es un tratamiento rápido e indoloro, que no genera molestia a los pacientes ni mucho menos requiere anestesia local. En Clínica MG Dental, son especialistas en la aplicación de este tratamiento utilizando tecnología de alta gama con la que consiguen dientes más blancos y saludables.

Fases del tratamiento de blanqueamiento dental LED Para realizar el procedimiento, los dentistas de la clínica realizan un diagnóstico de la salud bucal del paciente, asegurándose que no tiene ninguna patología dental activa, ya que las sustancias que se utilizan para el tratamiento pueden afectar otros problemas bucales. El siguiente paso es realizar una limpieza dental profunda, eliminando el sarro y las manchas superficiales de los dientes.

A continuación, colocan unos separadores en la boca del paciente para proteger los labios y las encías con un gel especial. Aplican la sustancia blanqueadora, que puede ser peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida sobre los dientes y colocan la lámpara LED de luz fría sobre la dentadura por un tiempo, no mayor de 45 minutos, divididos en ciclos de 10 o 15 minutos cada uno. Durante cada pausa retiran y limpian el gel blanqueador y hacen una nueva aplicación, hasta que los dientes recuperen su color blanco luminoso.

Los interesados en agendar una cita con los especialistas en odontología de Clínica MG Dental, pueden contactarlos a través de su página web, donde recibirán mayor información sobre los servicios que ofrecen para el cuidado integral bucodental.