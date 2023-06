Tratamiento de metformina antienvejecimiento de la mano de la doctora Natalia Gennaro

Para la comunidad científica y médica, la metformina antienvejecimiento es un tema de gran interés. Y es que, cada vez más, los especialistas buscan métodos que permitan contrarrestar los efectos que causa en los seres humanos el paso de los años. Para quienes lo desconocen, la metformina es un medicamento utilizado comúnmente para tratar la diabetes tipo 2. No obstante, se está considerando como una alternativa antienvejecimiento. Además, numerosos estudios han mostrado que puede ser una gran aliada para mejorar la salud y, por ende, para prolongar la vida. La doctora Natalia Gennaro aclara mayor información al respecto, quien, entre otras cosas, es especialista en medicina antiaging.

Todo lo que hay que saber acerca de la metformina antienvejecimiento explicado por la doctora Natalia Gennaro La doctora Natalia Gennaro aborda el tema de la metformina antienvejecimiento para despejar las dudas que surgen en las personas. La metformina es específicamente un antidiabético oral perteneciente a la clase de las biguanidas altamente efectivo y seguro desde su introducción en el mercado en Estados Unidos en 1995.

Tanto es así que los enormes beneficios reportados en los diabéticos tratados con metformina llamaron la atención de la ciencia. Se realizaron estudios en diferentes animales incluidos ratones, con resultados aún más sorprendentes como la prolongación de la vida saludable.

Por ello se diseñaron estudios científicos como MILES (metformin in longevity study) y TAME (targeting aging with metformin) para evaluar el beneficio de la metformina como medicamento antienvejecimiento. El análisis preliminar de estos indica que la metformina actúa sobre moléculas clave implicadas en el envejecimiento que actúan en el metabolismo celular, sensibilidad a la insulina, estrés oxidativo, protección endotelial, función vascular, induciendo cambios transcripcionales genéticos antienvejecimiento.

Gennaro remarca que la metformina reduce la mortalidad prematura asociada a diabetes, enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo y cáncer y aunque se requieren más investigaciones para comprender completamente sus mecanismos de acción y determinar las dosis óptimas, los hallazgos actuales respaldan su potencial como una herramienta para promover una vida más saludable y prolongada.

La doctora Natalia Gennaro es licenciada en Medicina por la Universidad Nacional de Ciencias Médicas de Córdoba, Argentina. Es especialista en ginecología, experta en suelo pélvico y medicina regenerativa, sin embargo, desde el año 2016, ha prestado gran atención al estudio del envejecimiento en los seres humanos, enfocada en investigar los cambios bioquímicos que aceleran el envejecimiento y las enfermedades crónicas que desencadenan.

