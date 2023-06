Dencanto, ganadora de la VI edición de Venture on the Road de BStartup (Banco Sabadell), SeedRocket y Wayra (Telefónica)

Dencanto ha sido la startup ganadora nacional de la VI edición de Venture on the Road. El acto tuvo lugar el martes 13 de junio en el auditorio del Banco Sabadell en Madrid, en la calle Serrano. Este evento itinerante, organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, la iniciativa de innovación abierta de Telefónica, a los que se suma como colaborador Google for Startups, ha celebrado su sexta edición, que arrancó en diciembre de 2023 Después de pasar por Oviedo, Cartagena, Bilbao, Málaga, Valladolid y Alicante, la sexta edición del roadshow finalizó ayer con la participación de cinco startups ganadoras en las distintas ciudades. En esta edición, al igual que en las anteriores, Venture on the Road mantiene sus objetivos: buscar las mejores oportunidades de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentar su proyecto ante inversores y generar un networking de calidad. En total, se han analizado más de 110 startups y han contado con la asistencia y participación de más de 130 inversores.

Las cinco startups ganadoras de las distintas paradas fueron: ClimaticCo: Ganadora del VI Venture on the Road Cartagena (enero 2023). Es un SaaS capaz de integrarse de manera sencilla en el 90% de los eCommerce españoles y que realiza una doble función: calcular y compensar la huella de carbono generada por el transporte de sus envíos, y mostrar mensajes a los compradores sobre el compromiso de la marca con la sostenibilidad. Dencanto Community: Ganadora del VI Venture on the Road Málaga (marzo 2023). Es una plataforma digital de promoción y venta de programas de inmersión internacionales (cursos, prácticas empresariales, alojamiento y actividades culturales).

Por otro lado, Maybein: Ganadora del VI Venture on the Road Valladolid (abril 2023). Es una aplicación de reserva de restaurantes que permite monitorizar en tiempo real la ocupación de los mejores restaurantes con un sistema de alertas capaz de avisarte al instante cuando una mesa se queda libre o se cancela una reserva. También V-Vision: Ganadora del VI Venture on the Road Bilbao (febrero 2023). Es un sistema de digitalización del tratamiento y seguimiento de pacientes oftalmológicos con equipos de realidad virtual; y Weitec: Ganadora del VI Venture on the Road Alicante (mayo 2023). Desarrollan sistemas que permiten monitorizar las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, acercándolas a la innovación y transformación digital.

La startup ganadora en Oviedo, Quance, no ha podido participar por haber sido adquirida por otra empresa durante el transcurso de esta edición.

Tras la presentación de los proyectos, tuvo lugar una mesa redonda, "Invertir en tiempos revueltos", en la que participaron Yolanda Pérez, Directora de BStartup de Banco Sabadell, Paloma Castellano, Directora de Wayra Madrid, y Sara Martín, Global Manager de SeedRocket, que contó como invitado con Luis Martín Cabiedes, General Partner de Cabiedes Partners. En ella tuvieron la posibilidad de conversar acerca de cómo cada uno de ellos ve el mundo de la inversión en startups tecnológicas dentro del contexto socioeconómico actual, con circunstancias a favor y en contra.

A continuación, Sara Martín procedió a desvelar la startup ganadora en esta final de la VI edición de Venture on the Road, que fue Dencanto, ganadora de Venture on the Road en Madrid. La vencedora de esta final nacional recibirá como premio un pack de ayudas por parte de todos los partners, que cuenta con asesoramiento especializado en finanzas o marketing por valor de 3.000 euros ofrecido por BStartup, participación como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores de SeedRocket y un espacio de entre 6 a 12 meses en las oficinas de Wayra, así como acceso a eventos, formaciones, talleres y contactos.