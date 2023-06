Descubrir el mundo en grupo con Different Roads y disfrutar de rutas inolvidables

El prestigioso tour operador europeo ofrece una amplia gama de viajes en grupo, desde Europa hasta destinos de larga distancia en Asia, América y África.

Different Roads, reconocido como uno de los principales tour operadores especializados en viajes, lanza para la temporada de verano y hasta octubre en exclusiva una selección de tours en grupo que abarcan desde los destinos más populares Europa hasta los más exóticos de Asia, América y África.

Con una amplia experiencia en el sector y más de 250 salidas programadas, la compañía se enorgullece de ofrecer a los viajeros la oportunidad de descubrir el mundo a través de sus rutas personalizadas.

Una experiencia de viaje para todos los gustos y estilos de vida Different Roads cree firmemente que los viajes en grupo brindan una experiencia enriquecedora y una forma única de sumergirse en la cultura y las maravillas de un destino. Con este objetivo en mente, los tours han sido cuidadosamente diseñados para satisfacer los intereses y preferencias de los viajeros más exigentes. Desde circuitos para disfrutar de paisajes naturales hasta experiencias culturales enriquecedoras, los itinerarios flexibles se adaptan a una amplia variedad de perfiles de viajeros.

Una amplia gama de opciones para cada ocasión Con tours de duración flexible y con posibilidad de personalizar las actividades a disfrutar por circuito, Different Roads tiene el tour perfecto para cada viajero. El periodo de tiempo medio de los tours se ajusta a las necesidades de los viajeros, a excepción de períodos especiales como Semana Santa o los puentes de noviembre y diciembre. Además, la empresa también ofrece emocionantes viajes de Fin de Año y tours segmentados por intereses, para aquellos que deseen una experiencia más especializada, como sus viajes segmentados para singles o aquellos destinados mayores de 55 años.

Compromiso con la calidad y el servicio Different Roads se enorgullece de ofrecer servicios con altos estándares de calidad a precios verdaderamente competitivos. Al ser un tour operador, la empresa elimina intermediarios y puede ofrecer a los clientes un valor excepcional a un precio sin competencia. Gracias a su dilatada experiencia en la industria, los tours se perfeccionan año tras año, mejorando los servicios con base en la retroalimentación de los viajeros y garantizando una experiencia de viaje inolvidable.