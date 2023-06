'Cuando el agua es más segura que la tierra' estremeció el Festival Internacional de Performance de Palma de Mallorca

El proyecto colaborativo promovido por Food of War y Arts Connection Foundation llevó el tema de la migración a la II Art Week, organizada por la escuela universitaria ADEMA.

El colectivo internacional Food of war (FOW) y la americana Arts Connection Foundation estrenaron el proyecto colaborativo “Cuando el agua es más segura que la tierra” en la II Art Week ADEMA, Semana Internacional de la Docencia y la Investigación en Bellas Artes de Palma de Mallorca. La novedosa iniciativa exploró la relación entre comida y conflicto a través de tres performances: “Breaking Ties”, “Braiding our stories” y “African Saimada”.

Así, el viernes 9 de junio, la primera actividad llamada “Breaking Ties” reunió a más de 200 escolares de quinto y sexto grado de primaria. Guiados por Omar Castañeda, Andreina Fuentes Angarita, Rafael Clemente, Luisa Fernanda Zárate y Hernán Barros, artistas de “Food of War”, los jóvenes usaron como lienzo una patera que transportó migrantes desde el norte de África hasta Mallorca y réplicas de menor tamaño, para escribir mensajes alusivos a la identidad y la migración. Asimismo, el colectivo internacional creó pequeñas piezas de arte con moldes de los pies de los estudiantes, para luego utilizarlas como utensilios de mesa para degustar la comida.

Luego, el sábado 10 de junio, el proyecto “Cuando el agua es más segura que la tierra” abrió el “Festival Internacional de Performance” de Palma de Mallorca. Los artistas de FOW sorprendieron con “Braiding our stories” en el que participaron un grupo de mujeres migrantes africanas que se tejieron entre sí, usando sus cabellos y la cuerda de una patera, creando una red en la que compartieron sus historias personales, sus ilusiones y sus orígenes. Mientras “African Ensaimada” sirvió como punto de encuentro multicultural a través de la comida: los artistas ofrecieron una degustación de ensaimada rellena de dulce africano.

La artista Andreina Fuentes Angarita explicó que ambas experiencias participativas “utilizaron el arte como herramienta para la promoción del diálogo y para demostrar que es posible crear conexiones de igual a igual, sin diferencias y sin fronteras”. La también directora de “Arts Connection Foundation” indicó que estos performances buscan construir ciudadanía a través de la creatividad, uno de los objetivos de la fundación.

Vale destacar que los miembros de FOW también participaron en el ciclo de charlas realizadas por ADEMA en el contexto de la II Art Week. El artista colombiano Omar Castañeda, cofundador del colectivo internacional con sede en Londres, explicó la multidisciplinariedad y el desarrollo del concepto de Gastronomía Inmersiva; la artista residente en Mallorca, Luisa Fernanda Zarate, aportó sus conocimientos en el área del diseño textil; y la emprendedora cultural, Andreina Fuentes Angarita, reflexionó sobre el performance participativo y su impacto en la política.

La II Art Week, organizada por la escuela universitaria ADEMA y la Fundación Barceló, también contó con la colaboración de Art Palma Contemporani, Columbia College Chicago, University of the Arts London, Leeds Arts University, Ulster University, École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne, Accademia di Brera y la Universidad de La Laguna. Asimismo, participaron los artistas de la Royal Academy of Fine Arts Copenhagen y la Royal College of Art Londres.

Food of War (comida de guerra) es un colectivo fundado por los artistas colombianos Hernán Barros y Omar Castañeda, que desde Londres ha logrado reunir un importante grupo de artistas internacionales para promover actividades artísticas que abran espacios de reflexión sobre el impacto de los conflictos sociales en los alimentos. La artista Andreina Fuentes Angarita es parte del consejo de administración (board of trustees).

Arts Connection es una organización cultural sin fines de lucro con sede en Miami-Dade que promueve eventos que brinden a la comunidad conocimiento, conciencia y sensibilidad cultural; con la visión de construir la ciudadanía a través de la creatividad, las prácticas culturales y también el arte en la vida urbana.