Culturia presenta los doce proyectos participantes de EmprendoRoute, programa de fomento e incubación de las industrias culturales y creativas en el ámbito rural

EmprendoRoute tiene como objetivo promover la viabilidad de ideas e iniciativas vinculadas a las industrias creativas y culturales en territorios rurales. Los representantes de los proyectos seleccionados han presentado sus propuestas innovadoras en sesiones de pitch celebradas en El Torreón de La Casa Encendida de Madrid Emprendoteca.es, plataforma para el emprendimiento cultural y creativo en el ámbito rural, impulsada por Culturia y subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte, ha presentado en el espacio El Torreón de La Casa Encendida de Madrid, los doce proyectos innovadores que han participado en las sesiones de #EmprendoRoute, programa de acciones formativas para el emprendimiento cultural y creativo en el ámbito rural.

Las propuestas provienen de todo el territorio nacional y han sido seleccionadas, a través de convocatoria pública en la que se recibieron más de cien proyectos, según criterios que impulsan y fomentan acciones basadas en valores culturales u otras expresiones artísticas y/o creativas, individuales o colectivas, vinculadas directamente con el entorno y/o su comunidad y a otros sectores productivos.

Proyectos participantes en #EmprendoRoute

Los doce proyectos culturales y creativos de emprendedoras y emprendedores rurales, que han presentado sus propuestas en sesiones de pitch, fueron seleccionados en base a los siguientes criterios: Impacto en el desarrollo local, grado de innovación, valor diferencial que aporta, escalabilidad de la propuesta y distribución geográfica, aportando amplia diversidad y pluralidad en el emprendimiento cultural en ámbitos rurales:

The Little Foxes Club (Vanessa María Mato Pose y Pablo Manuel Souto Álvarez). Villalba, Lugo

Inmersión lingüística en un espacio rural diseñado para que niños y niñas aprendan inglés mientras cultivan plantas, juegan con los animales de la granja y se divierten amasando pan.

El Gallinero Culturero (Noelia García Fernández y Pablo Vélez Fernández). Boal, Asturias

Coliving, actividades culturales, formación, alimentación. Agroecología y respeto al medio ambiente como una nueva forma de consumir arte y cultura desde el rural y la convivencia.

Pop-Ups Rural Perspectivas (Marisa Iturbide y Amaia Valdemoros). Artajona, Navarra

Planteamiento con un formato de exposición y comercialización física y virtual efímera, agrupando productores y creadores rurales de los municipios del Camino de la Vera Cruz.

VikiLab (Santiago Garrido Rua). Territorios rurales de Cataluña

Contenido educativo en forma de libros, videos y otros materiales para niños y adultos interesados en el estudio del modelo educativo S.T.E.A.M, que fomenta la innovación, valora la aplicación en el mundo real, crea conocimiento del contenido y brinda oportunidades de aprendizaje práctico para los estudiantes.

We Love Reuse (Marcela Palmisiano). Menorca, Islas Baleares

Plataforma de reutilización para generar conciencia sobre el consumo responsable y la conservación del medioambiente.

Editorial Bicho Raro (Borja Chacón Honorato). Aldea Cañadas de Haches de Abajo, Albacete

Proyecto del ilustrador y diseñador Borja Chacón, con actividades relacionadas con la etnografía, mitología, la flora y la fauna local.

Noticias a tiempo (María Sonsoles Fiallegas Rebollo). Peñaranda de Bracamonte, Salamanca

Primer diario digital totalmente independiente de su región, con seguidores en todo el país y fuera de España.

Learn flamenco guitar (Pedro José Vázquez Martín). Galaroza, Huelva

Cursos paquetizados de Guitarra Flamenca en inglés. Clases personalizadas de guitarra flamenca y experiencias de aprendizaje in situ.

Retrato Nómada (Eli Garmendia y Carlos Pericás). Itinerancia por Territorios rurales nacionales

Creación de Archivos Fotográficos de Retratos contemporáneos y digitalización del patrimonio histórico fotográfico.

La Barraca de cine (Patricia De Luna). Itinerancia por Territorios rurales de la Península

Espacio de cine móvil interior y exterior con contenidos audiovisuales accesibles, eventos y actividades culturales.

Cultiv-arte (Blanca Rodriguez de Azero Tabares). Islas Canarias

Proyecto que crea un vínculo a través de las artes y la cultura con el sector primario.

Cabo Sur (José Miguel Pérez Alcázar) y Joel Cazorla). Arguineguín, Las Palmas

Desarrollo, producción, postproducción y distribución de cine con vocación social.

El objetivo de #EmprendoRoute es ofrecer contenidos formativos enfocados en la gestión empresarial en emprendimientos del sector cultural y creativo, para fomentar la viabilidad de los proyectos participantes desde diferentes ámbitos, desde análisis de mercado, big data, innovación abierta, design thinking y otros procesos creativos, modelo de negocio, planificación financiera y fuentes de financiación, metodologías de venta, identidad y territorio rural, plan de comunicación, marketing digital, alianzas estratégicas y técnicas de pitching para estructurar la idea del negocio ante potenciales colaboradores o financiadores.

Programa #EmprendoRoute

El programa EmprendoRoute, como recordaron al inicio de la presentación de los proyectos Germán Mori y Florencia Martini, CEO-cofundador y responsable de proyectos de Culturia, respectivamente, parte de la premisa de establecer una formación orientada a la gestión empresarial del sector cultural y creativo, apoyado por Emprendoteca, con validación del modelo de negocio de la plataforma.

El temario recibido ha girado en torno al análisis de mercado y bigdata, design thinking y otros procesos creativos, business model, planificación financiera y fuentes de financiación, metodologías de venta y marketing digital, identidad y plan de comunicación en territorio rural, ecosistema industrias creativas y alianzas estratégicas y pitch de venta.

Los doce proyectos participantes han recibido en su conjunto 240 horas de formación online exclusiva y específica para el desarrollo y aplicación práctica de su propuesta, así como mentorías especialistas internacionalesy expertos y expertas analistas, y asistencia a eventos de networking.

También han tenido el soporte de coordinadores para la aplicación del contenido instructivo, bajo el asesoramiento de especialistas internacionales, tales como Berta Tubillejas, experta en marketing y comportamiento del consumidor en el sector cultural; Diana Pinos, experta en design thinking, creatividad e innovación; Juan Pastor Bustamante, experto en creatividad, industria creativa y cultural, innovación, economía creativa y desarrollo territorial; Antonio Bazán, socio director de Factoría de Industrias Creativas, consultor y profesor en emprendimiento de las industrias creativas en servicios de consultoría independiente; Eva Lapuente, cofundadora y directora de alltheater.es. experta en estrategia, marketing y contenidos digitales; Jorge Asín, consultor en Innovación Rural y Social en Barrabés.biz; Cristian Figueroa, fundador de tejeRedes. Doctor en Ingeniería Industrial, experto en metodologías y procesos que involucran las redes colaborativas; y Montserrat Ramos, formadora y consultora del área de marketing/ventas, marketing personal y profesional.

El equipo de mentores/as internacionales ha estado formado expertos internacionales en las industrias culturales y creativas, tales como Marcela Jiménez (México), especialista en Economía Creativa; Leonardo Ordóñez (Chile) gerente general de la Fundación para el Desarrollo de la Economía y la Industria Creativa; y José Daniel Flores (Ecuador), economista. Ha sido Director de Información del Sistema Nacional de Cultura, Director de Política Pública Cultural, Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación, y Director Ejecutivo del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación de Ecuador.

Mesa redonda 'Ecosistema emprendedor cultural y creativo'

A continuación de la presentación de los proyectos de EmprendoRoute, que ha servido para conectar con emprendedoras y emprendedores y conocer el camino de las y los participantes del programa, ha tenido lugar la mesa redonda "Ecosistema emprendedor cultural y creativo", en la que han participado Miriam Gómez Martínez, técnica superior de la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales, Ministerio de Cultura y Deporte); Augusto Paramio Nieto, coordinador del Programa Europa Creativa; y Paula Álvarez Neyra, responsable técnica de FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales); moderada por Juan Pastor Bustamante, experto en industrias culturales y creativas.

Durante el panel se ha debatido sobre la necesidad de generar un hábitat creativo en el ámbito rural que fortalezca al emprendedor cultural para generar comunidad y se ha puesto en valor la ejecución de programas de formación e incubación como #EmprendoRoute, esenciales para impulsar el desarrollo del Ecosistema Emprendedor Rural, con un conjunto de actores, recursos y condiciones que favorezcan el surgimiento de emprendimientos en territorios rurales.

Se han arrojado algunas cifras interesantes. El empleo en el sector cultural ha supuesto 695.300 empleados en el año 2022, lo que representa un 3,4% del empleo total en España, con una tendencia de crecimiento y recuperación respecto a los dos años anteriores. Además de tres puntos a tener en cuenta: el sector cultural y creativo emplea a muchos jóvenes, es bastante igualitario entre hombres y mujeres y en el que trabajan un gran número de profesionales con alta cualificación (72,1% en España tiene estudios superiores), por lo que es un sector al que hay que prestarle atención.

La economía creativa es uno de los sectores de más rápido crecimiento, contribuyendo con el 3% del PIB mundial. La creatividad es un recurso renovable, sostenible e ilimitado y que da impacto económico, lo cual es fundamental para el progreso de los profesionales de las industrias culturales y creativas, y se ha visto esa evolución en los últimos años. En el ámbito rural, esta industria cultural y creativa puede aportar a otros sectores, que son transversales y se conectan entre sí para el avance de iniciativas comunes.

El gran reto de las administraciones públicas, tanto centrales, como regionales y locales es poder articular este incremento de proyectos de emprendimiento cultural y conocer la mejor forma de ayudarlos en su crecimiento para convertirlos en un modelo de negocio.

A este respecto, los ponentes han estado de acuerdo en confirmar que hay trabajo por hacer, pero el salto es significativo en los últimos años gracias a iniciativas como la plataforma Emprendoteca y el programa EmprendoRoute, que dan visibilidad a los proyectos creativos de emprendimiento cultural en área rurales.

Este ecosistema debe incluir a las y los emprendedores rurales, las organizaciones y redes de apoyo a emprendedores, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, las empresas y proveedores de servicios, los recursos naturales y culturales de la zona y las condiciones socioeconómicas y políticas del entorno.

Para fomentar el emprendimiento rural es importante el conocimiento y difusión de líneas de financiación disponibles, capacitación y asesoramiento empresarial, así como el desarrollo de infraestructura y servicios básicos en las áreas rurales.

Los recursos naturales y culturales de la zona son asimismo un factor fundamental del Ecosistema Emprendedor Rural, ya que pueden ser utilizados como recurso para la creación de productos y servicios innovadores con valor diferencial.

EMPRENDOTECA.ES, plataforma para el emprendimiento cultural y creativo en el ámbito rural

EMPRENDOTECA.ES es una plataforma que promueve e impulsa el emprendimiento cultural en entornos rurales y se articula a través de diferentes recursos con la finalidad de facilitar el acceso a información y métodos formativos que permitan abordar la gestión empresarial en las industrias culturales y creativas y dinamizar modelos de negocios innovadores afines al sector creativo. A la vez que pone en contacto a los agentes culturales, estimulando la creación de redes colaborativas, la reflexión y el intercambio de conocimiento y experiencias.

EMPRENDOTECA.ES, iniciativa de Culturia, con la financiación del Ministerio de Cultura y Deporte, posiciona a España como una referencia internacional en materia de fomento e incubación de las industrias creativas en el ecosistema rural.

Culturia es una consultora y productora especializada en el diseño y puesta en marcha de propuestas innovadoras, que vinculan la participación ciudadana con la acción cultural.