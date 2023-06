Repara tu Deuda cancela 220.000€ en Valladolid (Castilla y León) con la Ley de Segunda Oportunidad

La deuda viene motivada por la crisis inmobiliaria de 2008 que obligó al matrimonio a pedir una serie de préstamos que no pudieron devolver "Un matrimonio de Valladolid (Castilla y León) acudió a nosotros para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidadya que había acumulado una deuda de 220.000 euros con bancos y financieras". Así relatan la historia de estos concursados los abogados de Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad.

"Los deudores -añaden- tenían buenos ingresos antes del año 2007, con los cuales podían cubrir todos sus gastos. Sin embargo, después de la crisis global de 2008, los ingresos de la deudora se redujeron notablemente ya que se había dedicado siempre al sector inmobiliario, lo que les llevó a solicitar créditos para cubrir gastos y obligaciones adquiridas. Al principio los iban pagando puntualmente pero, posteriormente, siguieron disminuyendo y, por ende, comenzaron a solicitar más préstamos para pagar parte de los solicitados anteriormente. Al final el matrimonio cayó en una situación de sobreendeudamiento de la que no pudo salir".

Ahora, gracias a Repara tu Deuda abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, pueden empezar de cero sin deudas, tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valladolid (Castilla y León) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), con lo que quedan liberados de las deudas contraídas. VER SENTENCIA

