​"Una terapia de mierda" se estrena en la 38º Edición de Cinema Jove Valencia

El cortometraje, producido por Cosabona Films, Los Hermanos Polo, Wise Blue Studios e Inaudita Films, cuenta la alucinante historia de los dos científicos valencianos que en 2012 se inventaron el "fecomagnetismo", una revolucionaria terapia alternativa que prometía curar enfermedades a través del uso de imanes y caca.





Lo que empezó como una broma para destapar la estafa de las pseudociencias pronto se convirtió en algo mucho más grande. Los dos científicos, Mariano Collantes y Fernando Cervera, fueron invitados a participar en ferias de promoción de lo alternativo, como la feria esotérica y de terapias alternativas de Atocha, y su milagrosa terapia se hizo viral en las revistas pseudocientíficas, cruzando las fronteras españolas, e incluso se encontraron con webs que ofrecían sus productos (ficticios) en importantes plataformas de terapias alternativas.

Esta historia se convirtió en un ejemplo de lo fácil que es inventarse una terapia y promocionarla. Uno de sus creadores, Fernando Cervera, relató esta surrealista experiencia en el libro "El Arte de Vender mierda: El fecomagnetismo, la homeopatía y otras estafas" (Laetoli, 2014) y junto con Mariano Collantes la convirtieron también en una charla TED.

Años después, esta historia llamó la atención del guionista y productor Juanjo Moscardó, quien decidió convertirla en un cortometraje, que lleva el sello inequívoco del director valenciano Javier Polo y está protagonizado por los propios protagonistas de esta historia tan alucinante, como real. El resultado es un cortometraje en forma de parodia que mezcla el elemento documental y la ficción de una forma muy original y divertida.

Una terapia de mierda Cortometraje

Dirigido por Javier Polo (The Mystery of the Pink Flamingo)

Escrito por Juanjo Moscardó y Ana Ramón Rubio

Se estrenará en la 38º Edición de Cinema Jove

TEATRO RIALTO, Valencia

Viernes 23 de junio a las 20:00 h.

MIércoles 28 de junio a las 20:00 h.