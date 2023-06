¿Cuáles son las medidas para proteger la cuenta de Facebook de los hackers?

Aunque la edad mínima para crear un perfil en redes sociales es de 14 años, la mayoría de los niños en la actualidad manejan varias cuentas en las principales plataformas de interacción social.

De acuerdo a un estudio publicado por la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), 7 de cada 10 niños menores de 10 años hacen uso frecuente de alguna red social. Por esta razón, los padres deben evitar que sus hijos se expongan a riesgos que puedan afectar su integridad y tomar medidas que les ayuden a controlar su actividad en la red.

Medidas para proteger cuentas de Facebook Una de las primeras medidas que se pueden tomar para proteger la cuenta de Facebook, Instagram u otras plataformas es la de crear una contraseña fuerte y segura que maneje caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas y números. Los padres también deben tener pleno conocimiento de esta clave y de sus actualizaciones, así como la posibilidad de ingresar a las cuentas de sus hijos con regularidad.

Por otra parte, es importante que los niños no inicien sesión o abran sus perfiles en ordenadores de acceso público, de tal manera que su información no pueda ser utilizada por personas desconocidas.

Los expertos recomiendan que los padres se informen sobre los riesgos a los que se exponen sus hijos en la web, los cuales sobrepasan con creces la posibilidad de perder sus cuentas y modificar su información. Según organizaciones como Save The Children, los menores se encuentran expuestos a situaciones de violencia digital, donde el abuso sexual y el bullying cibernético encabezan la lista de los atentados a la integridad de los niños en las redes sociales.

Por este motivo, los padres, además de implementar estas medidas para evitar la fuga de la información de sus hijos en Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social, deben controlar de manera permanente la actividad de sus hijos en la web para prevenir cualquier acción que les exponga a situaciones de violencia.

