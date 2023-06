Cómo limpiar un suelo de madera correctamente para alargar su vida útil, con Bona

Los suelos de madera transmiten una belleza atemporal a cualquier espacio, pero requieren un cuidado adecuado para mantener su esplendor. Uno de los aspectos que no se puede pasar por alto es la limpieza, ya que de eso depende, en gran parte, su durabilidad y resistencia ante el desgaste diario. Para tal fin, una buena alternativa es utilizar limpiadores diseñados especialmente para el cuidado de los suelos de madera con un PH Neutro como los limpiadores para suelos de madera de la marca Bona.

Elegir el limpiador adecuado dependiendo del acabado de su suelo de madera Una forma efectiva de mantener el suelo de madera limpio y en buen estado es utilizando los limpiadores de Bona y su mopa pulverizadora Bona Spray Mop Premium. Para saber cuál es el producto adecuado para limpiar su suelo de madera, es importante diferenciar entre suelos de madera barnizados y suelos de madera aceitados.

Una vez hayamos identificado el acabado del suelo es importante elegir el método de limpieza y frecuencia de la misma. Desde Bona recomendamos que la limpieza de los suelos se realice con la mínima cantidad de agua posible, pero en España todavía son muchas las personas que les gusta limpiar el suelo con cubo y fregona. Para este método de limpieza, Bona dispone de un limpiador concentrado diseñado especialmente para la limpieza de suelos de madera, con un PH neutro que nutre a la vez que limpia los suelos, se trata del Bona Limpiador de suelos La Solución (Este limpiador también es adecuado para suelos laminados). Su utilización es muy sencilla se mezcla un tapón de producto con 10 litros de agua y se friega el suelo con una fregona de microfibra muy, muy, escurrida. Es un limpiador de uso diario, pero desde Bona recomendamos que se utilice una vez a la semana o para limpiezas profundas, porque es un método que gasta mucha agua, algo no recomendable para el planeta ni para los suelos de madera.

El método de limpieza diario recomendado por Bona para los suelos de madera barnizados es limpiarlos con la mopa pulverizadora Bona Spray Mopa Premium, la herramienta perfecta para limpiar y mantener su suelo de madera barnizados o tratados con cera dura de forma rápida y segura.

El sistema de pulverizador de la mopa dispensa la cantidad adecuada de solución limpiadora en cada pulverización, evitando sobresaturar los suelos y nutriéndolos a la vez. El limpiador PH neutro que lleva dentro de la botella recargable que presenta la propia mopa, protege el suelo, proporcionándole un brillo natural sin residuos.

Para suelos de madera aceitados Bona también dispone de productos de limpieza adecuados para nutrir y proteger este tipo de suelos, en formato limpiador concentrado o mopa pulverizadora, a gusto del método de limpieza de cada uno.

Si el aspecto del suelo de madera está apagado sin lustre o arañado, y necesita una solución fácil y económica, Bona ofrece una gama de productos restauradores, renovadores y polishes para devolver el aspecto a su suelo de madera barnizado, aceitado o laminado. Dependiendo del tipo de suelo y de si su acabado es brillo, satinado o mate, Bona dispone de un producto diferente, consultar el más idóneo para su suelo. Su aplicación es sencilla solo hay que aplicar directamente sobre el suelo y extenderlo con una mopa que no suelte pelusa. Es importante saber que estos productos no son efectivos si el suelo está muy deteriorado, lo mejor para volver a recuperar el aspecto de un suelo de madera muy estropeado es lijar y barnizar de nuevo con productos saludables como los barnices al agua.

Consejos para proteger y cuidar los suelos de madera Utilizar felpudos en las entradas a la vivienda para atrapar la suciedad y la arenilla.

Colocar protectores en las patas de los muebles.

Colocar platos debajo de los tiestos. (Los platos de cerámica tienen que ser esmaltados, de lo contrario transportarán agua y dañarán el suelo).

Mantener las uñas del perro cortas.

Limpiar los líquidos derramados de inmediato.

El exceso de agua y los detergentes fuertes pueden dañar el suelo por lo que el método tradicional de cubo y fregona para limpiar los suelos no es el más seguro para su conservación.

En definitiva, la durabilidad de un suelo de madera empieza tratándolo en su restauración con productos de acabado de calidad, barnices, aceites, ceras duras etc. y un mantenimiento de los mismos, con los productos adecuados según el acabado del suelo.

Bona es una multinacional sueca con sede en Madrid, que suministra productos para la instalación, renovación, mantenimiento y restauración de suelos de madera. Fundada en 1919, Bona ofrece productos para superficies de gran calidad como madera, cerámica, vinilo, PVC, goma y suelos laminados, entre otros.