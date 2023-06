Las ventajas de contratar a una agencia inmobiliaria aunque se pueda vender una casa por cuenta propia, según MTB Gestión Inmobiliaria

De acuerdo a un estudio realizado por la Proptech Tiko sobre el estrés generado por la venta de viviendas entre particulares, el 37 % de los españoles considera el proceso de vender una casa como uno de los momentos más estresantes de sus vidas, por ello, acuden a los expertos en gestión inmobiliaria.

MTB Gestión Inmobiliaria es una boutique inmobiliaria, con más de 15 años de experiencia en el sector de compraventa o alquiler de inmuebles en Madrid prime, y se distingue por su profesionalidad y amplio conocimiento del mercado inmobiliario.

¿Por qué vender una casa con una agencia inmobiliaria? Si bien muchos dueños de viviendas prefieren hacerse cargo de la venta de su propiedad, contar con la asesoría y el apoyo de una agencia inmobiliaria facilita el proceso de venta.

En primer lugar, este tipo de agencias cumplen el papel de puente entre vendedores y compradores, por lo que garantizan que la propiedad sea ofrecida a una gran variedad de potenciales compradores "reales", descartando "cotillas, curiosos y demás personas" que no están en situación real de compra. Además, cuando se trata de profesionales con poder de convicción, los agentes inmobiliarios tienen años de experiencia y conocimiento no solo de las propiedades, sino también la zona en la que se ubican, asegurándose de "vender" a los interesados las ventajas de adquirir cualquier propiedad desplegando sus mejores dotes comerciales.

Una vez concretada la venta de la vivienda, la agencia se encarga de hacer el cierre oficial con el comprador y de realizar todos los trámites necesarios para finiquitar el traspaso de la propiedad, desde la firma de las arras, escrituras y la entrega oficial de la misma.

Consejos a considerar para vender una casa Todo proceso de venta de una vivienda debe empezar con la realización de una tasación inmobiliaria para calcular el valor real de la propiedad. Con esta información, lo siguiente es realizar un completo estudio de mercado para identificar los precios de venta de otras propiedades similares en la zona y así conocer a la competencia.

Es fundamental tener toda la documentación de la vivienda en regla y cerciorarse de que no existen problemas registrales de ningún tipo (aceptación de herencias pendientes, trámites registrales sin resolver, cargas hipotecarias inscritas etc.).

Es muy importante y suele dársele poca importancia, acondicionar, limpiar y ordenar la vivienda para que resulte más atractiva a los posibles compradores. El vendedor debe implementar una estrategia de promoción y comercialización para llegar a los interesados correctos y, una vez los candidatos hagan el contacto y se produzcan las ofertas, queda una parte clave y fundamental: negociar de manera inteligente las condiciones de compra de la vivienda.

La venta de una casa puede llegar a ser un dolor de cabeza. Por ello, muchos recomiendan acudir a agencias inmobiliarias como MTB Gestión Inmobiliaria, ya que son expertos en el arte de la compra-venta de propiedades y garantizan un servicio personalizado tanto para los propietarios de la vivienda como para los posibles compradores.