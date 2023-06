Ángel Amorós Contreras publica ‘Videncias del más allá y dónde están las almas’

Ángel Amorós Contreras se dirige a todas las personas interesadas en temas espirituales a través de su libro, Videncias del más allá y dónde están las almas. “La videncia, donde están las almas y su revelación, jamás se ha desvelado donde están las almas, aquí está la respuesta. La revelación, junto con la videncia de Conchi Belmonte Illán. Todas las personas tienen que saber dónde están las almas. Además de otras deliberaciones y revelaciones sobre el más allá y la manera de ayudarnos en vida a través del guía de cada persona”, explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “el afán por indagar en los temas espirituales y la necesidad de obtener respuestas”.

Sinopsis "¿Quieres conocer el nombre de tu guía?, ¿comunicarte con él?, ¿existe el mal de ojo? Contiene revelaciones inéditas que te van a sorprender. La vida diaria está llena de situaciones que, sin darnos cuenta, nos involucran en hechos reales que nos condicionan, y que en ocasiones necesitamos resolver para continuar por nuestro camino. Tenemos ayuda, desconocida por la mayoría de personas, que nos permite mejorar la vida y avanzar por el camino que nos pertenece a cada uno, de manera que nos demos cuenta, para poder avanzar sin tropiezos o de mejor manera, evitando o suavizando situaciones que a veces son ineludibles y tenemos que atravesar", adelanta el autor.

Autor Ángel Amorós Contreras El autor explica: "Yo me he dedicado a mis obligaciones terrenales y, al mismo tiempo, con el paso de los años, debido a mis inquietudes, he ido aprendiendo y desarrollado la comunicación a través de mi guía, Pancracio Orlean Quintan, siguiendo el camino espiritual encomendado, una vez realizado el desarrollo, y aportando la voluntad necesaria para prosperar en la comunicación y las misiones al alcance, a través de él y otras fuerzas asignadas en el transcurso del tiempo hasta ahora. En todo caso, quiero agradecer a Luis su paciencia y afán en que hayamos conseguido por fin sacar este libro a la luz, para que todas las personas puedan saber dónde están las almas, dónde vamos después de la muerte. No quiero extenderme más sin agradecer a todas las fuerzas al alcance que han hecho posible la realización de todas las deliberaciones y comunicaciones".

Continúa el autor, "Conchi Belmonte Illán es una persona dedicada toda su vida a la labor de médium, una vez realizado el desarrollo, y a través de su guía, Lázaro de Betania. Quiero agradecer su constancia y dedicación por ayudar a los demás, así como su firme voluntad en seguir avanzando y su humildad para conseguir llegar hasta aquí. Todo lo conseguido es un logro espectacular, y si bien es terrenalmente difícil de entender, el mundo de lo espiritual conlleva sacrificio, esfuerzo y constancia; sin duda, aptitudes llevadas a cabo tanto por Conchi como por mí. Sin más, un agradecimiento y abrazo eternos".