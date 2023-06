Vicente Rubert Cardona recupera la historia de 'un gran héroe', a través de su libro, ‘El piloto que nunca existió’

Como dice Vicente Rubert Cardona, autor de El piloto que nunca existió, “la verdad, tarde o temprano y aunque mil años pasaran, siempre termina viendo la luz”. “Lo más destacable de mi libro es la enorme cantidad de historiadores, asociaciones de memoria histórica y fundaciones (especialmente ADAR - Asociación de aviadores de la República- que conserva los testimonios y recuerdos de aquellos pilotos, y en la cual estuvo mi padre sobre finales de los años 70's) y amigos que me brindaron desinteresadamente toda la ayuda que necesité, simplemente por amor a la cultura, a los valores humanos, y en honor a la verdad y la dignidad de los humillados”, explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “la increíble vida de un héroe, un hombre fuera de lo común, escolta y amigo de los dirigentes del PCE, experto en fugas y legionario impostor, entre algunas otras desventuras que le tocó sufrir”.

“La obra comienza con el relato del dificultoso proceso de reconstruir la vida de un desconocido, mi tío, desconocido hasta por mí mismo, que nació ya hace más de 100 años, y sobre todo, encontrará la historia de los aconteceres de aquellas épocas turbulentas, especialmente centrada en la aviación republicana, en esos "casi niños" que viajaron más de 6.000 kilómetros hasta un lejano país para aprender a pilotar aviones de guerra en cuatro meses, en un país del que desconocían su idioma y hasta su alfabeto, para después enfrentarse en los cielos contra los mercenarios italianos y alemanes, los cuales llegaron en apoyo de los sublevados y que batallaron en proporciones abismalmente desfavorables para los españoles defensores de la legalidad”, añade Vicente.

Sinopsis Vivencias auténticas del piloto de caza republicano José Rubert Tomás, enterrado con nombre falso. Nació en Madrid en 1917. Vivió la proclamación de la II República y los años más terribles de la historia de España: La Guerra Civil y la posguerra. Escolta y amigo de La Pasionaria y del Secretario General del Partido Comunista José Díaz, José Rubert dejó su cargo para viajar a La Unión Soviética y formarse como piloto de caza. A su vuelta batalló en los cielos de España durante la duración del conflicto: el Frente del Norte, La Ofensiva de Teruel, la Batalla del Ebro, la defensa del Levante y el casi ignorado «Plan P» sobre Extremadura del general Vicente Rojo. El final de la guerra le convirtió en un proscrito irreductible, experto en fugas y legionario impostor, urdiendo planes inverosímiles para escapar de la genocida Justicia Militar de los vencedores. Una ardua investigación ha permitido a su sobrino dignificar su nombre para la historia y reconstruir su corta pero intensa vida.

Autor Vicente Rubert Cardona nació en Valencia el 29 de junio de 1957. Maestro y programador informático, actualmente está jubilado. Este es el primer libro que escribe. Escribir no es su vocación, pero «debía de contar esta historia», según afirma. «La vida de mi tío se cruzó en mi camino en el año 2019, al encontrar una carta de mi padre nombrando a su hermano y escrita a La Pasionaria. Apenas nada me contó en vida mi progenitor sobre José. Movido por la curiosidad y ayudado por el azar me sumergí en una investigación para reconstruir el pasado de mi tío, a pesar de los casi ochenta años transcurridos desde su muerte y sin testimonio alguno de quienes le conocieron, todos ya fallecidos. Muchos héroes murieron y quedaron olvidados por la historia después del triunfo del fascismo en España. Es nuestro deber rescatar su memoria».