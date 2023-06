Descubrir el secreto del éxito empresarial con Confía Tu Pyme

De acuerdo con un estudio realizado por la Biblioteca Nacional del Congreso (BCN), las “pymes” representan el 98,6 % de las empresas en Chile y concretan aproximadamente el 65 % de los empleos formales.

Es innegable el notable boom del emprendimiento en Chile en los últimos años. Sin embargo, las estadísticas indican que el 20 % de estas empresas fracasan en sus primeros dos años y el 45 % en cinco años. Por ello, Confía Tu Pyme es una empresa comprometida en asesorar íntegramente a sus clientes desde la formación de su emprendimiento hasta su gestión, definiendo una relación cercana enfocada en el cumplimiento de sus metas.

Consejos para impulsar un emprendimiento Tener un emprendimiento no es suficiente para alcanzar el éxito, requiere de trabajo constante, acciones y estrategias bien pensadas para asegurar el futuro próspero del negocio. Para ello, existen consejos básicos que pueden ayudar a impulsar cualquier emprendimiento.

En primer lugar, se recomienda definir un mercado objetivo, ya que esto facilita el estudio y la observación para reconocer las principales características y preferencias de los clientes potenciales y así mejorar las estrategias de marketing a utilizar. También es fundamental dar a conocer lo que ofrece el negocio para posicionar la marca en la mente del público objetivo, ya que un producto o servicio que no se muestra, no se vende.

Por último, es necesario conocer a la competencia, saber sus fortalezas, debilidades, el público objetivo y el producto o servicio que ofrece, porque estos conocimientos ayudarán a definir qué elementos diferencian una marca de la otra y, con base en ello, enfocar correctamente el plan de comercialización del producto.

Servicios para fortalecer los emprendimientos y pymes En la mayoría de los países, las pymes desempeñan un papel fundamental, ya que representan una fortaleza de suma importancia para el tejido laboral y económico, siendo consideradas como el motor de la economía y del surgimiento de nuevos empleos para los países.

Confía Tu Pyme es una empresa de asesoría y orientación, especialista en la constitución de empresas, que ofrece una variedad de servicios para cumplir con su misión. Entre ellos está la contabilidad, la cual hace referencia a un sistema de registro y gestión de todas las transacciones financieras del negocio en cuestión, las remuneraciones, que significa la recompensa que se le otorga a los trabajadores por los servicios que prestan, también disponen de sociedades, agrupaciones de personas que se relacionan entre sí, y el servicio de back office, en el cual se realiza seguimiento a los clientes con la finalidad de mejorar los procesos y procedimientos de una pyme.