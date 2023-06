Explorar los sabores únicos de México en Hijo del Maíz, Madrid

Una de las maneras predilectas de conectar con otras culturas es mediante su comida, y uno de los países que destaca por su gastronomía es México. Su amplia y rica variedad de platos convierte a la comida mexicana en una de las más reconocidas a nivel mundial, destacando por su sabor extravagante, colores vibrantes y una diversidad de ingredientes única.

Para que las personas puedan disfrutar de los diferentes antojos mexicanos, en la ciudad de Madrid se encuentra Hijo del Maíz, con dos locales en donde los clientes podrán adentrarse en la cultura mexicana a través de la comida.

Un menú repleto de diferentes antojos mexicanos Se le denomina antojo a aquellos alimentos que se desean, no por un impulso provocado por el hambre, sino por su extravagancia y nivel de exotismo. En un país tan poco acostumbrado a los antojos mexicanos, Hijo del Maíz acerca a España todas esas preparaciones que han ganado su popularidad en las calles.

Bien es sabido que uno de los ingredientes preponderantes en la comida mexicana es el maíz. Es por eso que Hijo del Maíz se encarga de cosechar y nixtamalizar su propio maíz de forma totalmente tradicional, ya que disponen de una fábrica propia. Con esto, son capaces de ofrecer en su carta comidas típicas del street food mexicano. Entre los diferentes antojos se pueden encontrar los míticos tacos, tostadas, quesadillas, chalupitas, aguachile, chilaquiles y decenas de opciones más.

De esta manera, Hijo del Maíz se convierte en un local en el que, con la ayuda de su fábrica de maíz, los comensales podrán degustar sabores gastronómicos de las diferentes regiones de México.

Hijo del Maíz, promotores de la comida mexicana en Madrid Es innegable que los tacos y las quesadillas son el emblema global de la comida mexicana. Sin embargo, la gastronomía mexicana no se rige solamente por estos antojos, y eso lo demuestra con la utilización de la carne en sus preparaciones.

Además de un local destinado a antojos mexicanos, Hijo del Maíz cuenta con un lugar en el que aquellos amantes de la parrilla tienen a su disposición diferentes cortes de carne, propios de la cocina tradicional mexicana. Entre las opciones más destacadas de la carta entran el ribeye, la arrachera, el t-bone, el tomahawk, el solomillo, la suprema de pollo y el chorizo español.

Con dos locales en la ciudad de Madrid, Hijo del Maíz acerca la cultura de México a los adeptos de la gastronomía, los cuales no necesitan viajar al país para gozar de parrillas y antojos mexicanos. Su página web deja a disposición la carta de ambos locales, y los clientes podrán reservar mesa, o bien realizar pedidos take away de los platos que prefieran.