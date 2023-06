Contratación de un seguro de decesos, con la ayuda de Seguros Academy

Contar con seguros familiares ofrece una gran tranquilidad, ya que al saber que se cuenta con un respaldo completo ante algún incidente, genera tranquilidad.

Seguros Academy cuenta con más de 65 años en el mercado de seguros, ofreciendo a sus clientes una buena atención y asesoramiento.

Ahora bien, un seguro de deceso es tan importante como el resto de pólizas, porque tener un seguro para un momento tan difícil para los familiares, aligera mucho la carga emocional que se vive en esa circunstancia.

La edad afecta la contratación de un seguro de decesos Es una realidad que los seguros de decesos son una buena inversión a largo plazo porque, generalmente, cubren con todos los gastos que conlleva un entierro. Además de facilitar a los familiares los diferentes protocolos, es una herramienta completamente útil, sobre todo en los fallecimientos inesperados. Este tipo de seguros se hace con una planificación previa, pues las personas pueden cancelar los gastos de su propio funeral, en cómodas cuotas.

Adicionalmente, le pueden asegurarle a los familiares mayor protección, puesto que cubre con todos los gastos y además de evitar los trámites que pueden ser burocráticos.

Una de las preguntas que más se hacen las personas es si la edad afecta al momento de contratar un seguro de deceso, y la verdad es que influye en el coste. Si se adquiere a temprana edad, las cuotas pueden ser más económicas.

Seguros Academy ofrece asesoramiento al adquirir seguro de deceso El acompañamiento es clave en el momento de contratar una póliza de seguros, es por ello que Seguros Academy ofrece una asesoría personalizada, para que se pueda preguntar cualquier duda con los seguros.

En el Seguro de decesos las preguntas más frecuentes tienen que ver con el precio y con el tipo de prima. La primera nivelada, esta se considera como la mejor tarifa para que la edad futura no influya en el pago de las cuotas, es decir, en el momento de comprar el seguro de deceso, no aumentará así se cumpla años. El precio de este varía dependiendo de la edad en la que se contrata porque no es lo mismo contratar un seguro de deceso a los 20 años que a los 40 años.

Ahora, la edad afecta en el momento de comprar un seguro de decesos en prima natural, pues este sí aumenta con el pasar de los años; es como renovar anualmente esta póliza. Por eso es necesario contar con la asesoría de un grupo de profesionales como lo es Seguros Academy, que brindan la compañía al momento de adquirir uno de estos seguros, recomendando siempre el ideal para cada persona.