Ropa de cama con principios activos de TEX-THERAPY

La tecnología aplicada al sector del descanso ha evolucionado considerablemente durante los últimos años. Hoy en día, incluso se puede encontrar ropa de cama que no solo es más cómoda y de mejor calidad, sino que cuenta con principios activos que pueden favorecer en gran medida la salud de las personas.

Esto es precisamente a lo que se dedica la firma TEX-THERAPY. Esta es una compañía española vanguardista e innovadora, que ha desarrollado un nuevo proceso y tratamiento textil patentado para ropa de cama con principios activos seleccionados, capaces de mejorar la salud. Para ello, se ha implementado la más alta tecnología, alcanzando excelentes resultados hasta el momento.

Ropa de cama con principios activos que contribuyen con la salud TEX-THERAPY es una compañía con capital 100 % español que destaca en el mercado actual del sector del descanso, por crear ropa de cama con características y propiedades únicas. Y es que en efecto, esta compañía ha logrado desarrollar un innovador y extraordinario proceso y tratamiento textil patentado, que incorpora principios activos a ropa de cama de alta calidad.

El resultado no es solo una ropa de cama sumamente cómoda y de excelentes cualidades, sino también un tejido capaz de mejorar la salud de las personas mientras duermen. Todo esto, gracias a la importante innovación científica y tecnológica que se ha utilizado para la fabricación de estos tejidos. En concreto, algunos de los principios activos incorporados por esta empresa son el ácido hialurónico, elementos antioxidantes de origen natural, vitaminas y hasta iones negativos.

Con esta combinación de elementos no solamente se asegura un mejor dormir y mayor calidad de sueño, sino también beneficios importantes para un descanso más saludable.

Haciendo de la cama el mejor espacio de bienestar, salud y belleza TEX-THERAPY es un referente en la investigación de tejidos funcionales. Esto les ha permitido patentar una tecnología inteligente aplicada al algodón Percal de 200 hilos, en los cuales se introducen cada uno de los principios activos antes mencionados. Estos polímeros son diminutas esferas de entre 1 y 2 micrómetros de diámetro. En ellos, destaca la cualidad de liberar gradualmente los principios activos en el momento en que el cuerpo está en contacto con el tejido.

De hecho, es capaz de mantener su eficacia durante años. Entre los beneficios ofrecidos por Tex-Therapy, se encuentra la hidratación de la piel (Hialursens) y la renovación celular gracias a su poder antioxidante extraído de los frutos rojos (Red Balance). Además, proporciona una excelente sensación de bienestar y mejora la calidad del sueño gracias al poder de la melisa, jazmín, amapolas de California y vitamina B con su gama Deep Rest.

En definitiva, la ropa de cama de TEX-THERAPY representa ahora mismo un importante avance en el sector del descanso, y un desarrollo sin precedentes a favor de la salud de las personas en lo que a ropa de cama se refiere.