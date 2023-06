Behumax, estilo y funcionalidad en tablas de paddle surf

El paddle surf se está convirtiendo en un deporte cada vez más popular, no solo por los beneficios que aporta a nivel físico y mental, sino también por ser una actividad de bajo impacto para el cuerpo. En este sentido, contar con tablas de paddle surf que combinen calidad, rendimiento y comodidad es fundamental para mejorar el desempeño de los deportistas en lagos, ríos o en la playa. Para ello, Behumax ofrece una amplia variedad de tablas de paddle surf hinchables, fabricadas con la innovadora tecnología Dropstitch y con materiales duraderos y resistentes para garantizar la máxima estabilidad en cada remada.

Llevar la experiencia en el agua al siguiente nivel Con el objetivo de promover en las personas un estilo de vida saludable y sostenible, con hábitos que les permitan mejorar su calidad de vida, Behumax cuenta con una variada colección de tablas de paddle surf hinchables, cuyos modelos demuestran el compromiso de la firma con la innovación y el cuidado de los detalles. A este respecto, estos productos están diseñados con materiales de vanguardia para brindar a los usuarios ligereza, durabilidad y equilibrio.

En este aspecto, la utilización de la innovadora tecnología Dropstitch permite que las tablas mantengan su forma cuando se inflan a alta presión, combinando rigidez con las ventajas de poder transportarlas fácilmente y guardarlas ocupando un mínimo espacio. Así, quienes ingresen a la tienda online de Behumax, podrán encontrar diferentes opciones de tablas de paddle surf adaptas a sus gustos y necesidades, ya sean para principiantes que buscan aprender maniobras y técnicas, para quienes quieran realizar travesías o paseos, o para los usuarios experimentados que desean ganar en velocidad.

La nueva colección de tablas de paddle surf hinchables de Behumax Entre los nuevos modelos de tablas de paddle surf disponibles en Behumax, es posible destacar la Be Wave Mediterranean 10, un producto de alta calidad y resistencia apto para todos los niveles, el cual ha sido diseñado con doble capa de PVC de grado militar y la última generación Dropstitch. A su vez, posee 3 aletas, tecnología deckpad para brindar mayor agarre antideslizante e incluye un remo ajustable en 3 ejes de aluminio.

Por otro lado, se encuentra la tabla Be Wave Artic 10.6, la cual cuenta con un atractivo diseño y una forma que facilita las maniobras en el agua, además de tener espacio suficiente para que una persona y su equipo quepan sin problemas, pudiendo ser utilizada para remar, pescar o hacer yoga, entre otras actividades. Por su parte, el modelo Be Wave Caribbean 10.6 es ideal para disfrutar el mar de forma segura, ya que asegura gran estabilidad y un fácil manejo.

Además, Behumax cuenta con envíos gratuitos en España y Portugal península, y la posibilidad de financiar la compra hasta en 12 meses, Behumax es una de las mejores alternativas a la hora de adquirir tablas de paddle surf hinchables.