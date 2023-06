Información sobre qué puede ocurrir si a alguien le toca estar en la mesa electoral y tiene un viaje programado

Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su decisión de adelantar las elecciones generales para el 23 de julio, se incrementaron las dudas entre la población, especialmente, entre aquellos que ya tienen un vuelo reservado para la fecha o tenían pensado viajar durante el verano.

Más de medio millón de españoles podrían ver sus vacaciones alteradas al ser citados como miembro de la mesa electoral. Sin embargo, hay varias causas por las que se puede justificar no acudir a la mesa electoral, y estas pueden ser de tipo personal, familiar o laboral.

Ante esta inesperada situación, la agencia de viajes PiensaTravel a través de sus años de experiencia y agentes de viajes calificados, ofrece la solución más viable para estos casos.

No asistir a la mesa electoral es penado por la ley El artículo 143 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), señala que “el presidente y los vocales de las mesas electorales, así como también sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta Ley, incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses”.

No obstante, los ciudadanos que sean elegidos para acudir a una mesa electoral pueden presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona, alegando la causa de manera justificada y documentada, que les impide la aceptación del cargo o su asistencia.

La Junta, en un plazo de cinco días, comunica al ciudadano si esta fue o no aprobada, para así proceder a notificar a uno de los dos suplentes.

¿Se puede justificar la ausencia en una mesa electoral por viaje programado? Ahora bien, justificar la ausencia en la mesa electoral por motivo de un viaje programado, parece ser un tema bastante complejo, ya que para librarse de este compromiso, que se compensa con 70 euros, la causa tiene que estar debidamente justificada, y un viaje, no lo es, aunque ya la persona cuente con todo pagado, como vuelos, transporte y hospedaje. Excepto si se demuestra que el viaje fue adquirido antes de la convocatoria de elecciones.

No obstante, las personas designadas disponen de una semana para presentar alegaciones, pero la última palabra la tiene la Junta Electoral de Zona.

Por lo tanto, la agencia de viajes Piensa Travel recomienda a sus viajeros contar con toda la documentación necesaria de su viaje, como reservas de hoteles y billetes de avión, los cuales le permitan sostener la solicitud por “perjuicio económico” debido a la cancelación de su viaje, antes de reconocer la obligación de ser miembro de una mesa electoral.

En caso de no ser aprobadas las alegaciones, la agencia de viajes les ofrece a sus clientes la asesoría profesional necesaria ante la convocatoria de esta actividad electoral, aportando diversas soluciones, como lo es la contratación de un seguro de viaje con cobertura de cancelación, lo cual es posible a través de sus más de 60 alianzas con compañías de seguros.

También, los agentes de viajes de la agencia, se encargan de reprogramar los vuelos reservados, para, como mínimo, compensar los gastos aéreos y que sus viajeros puedan disfrutar de unas merecidas vacaciones, ya sea unos meses o semanas después.

Asimismo, miembros del sector de turismo, como hoteles, aerolíneas y agencias, han solicitado a las Juntas Electorales que tomen en cuenta la problemática actual y flexibilicen sus criterios de admisión ante las reclamaciones por motivo de viaje.