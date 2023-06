Cuaderno aconseja sobre cómo fomentar la creatividad de los niños durante el verano

Las vacaciones de verano llegan a los colegios y con ello un maravilloso tiempo libre para muchos niños y niñas. La firma Cuaderno Inteligente cuenta con el accesorio ideal que permitirá que los pequeños puedan seguir desarrollando su creatividad a la vez que se divierten Cada vez está más cerca el verano y con él las vacaciones escolares. Casi tres meses en los que los niños no tienen que ir al colegio, lo que significa que están más libres de horarios y responsabilidades. En ocasiones, esto puede provocar que los pequeños no dediquen su tiempo a actividades creativas, lo que puede convertirse, en muchos casos, en un motivo que dificulte a largo plazo la vuelta al colegio.

"Es importante que los niños sigan realizando actividades que fomenten su aprendizaje y creatividad durante las vacaciones" indica Andreia Costa, relaciones públicas de la firma Cuaderno Inteligente. "El descanso de los niños es merecido y necesario, pero no se debe olvidar que están en edad de crecimiento y ayudarles a desarrollar la imaginación es fundamental".

Cuaderno Inteligente como el diario del verano: una forma sencilla de aumentar la creatividad en los niños

Que haya una diferenciación entre meses lectivos y de vacaciones, es esencial, gracias a ello los niños pueden descansar y desconectar de su rutina diaria. Sin embargo, eso no significa que no puedan realizar actividades que, además de ayudarles a desarrollar su creatividad permitan que se diviertan.

Para ello, una actividad que propone Cuaderno Inteligente es la escritura de diarios de verano. "Que los niños escriban un pequeño diario al final del día, explicando todo aquello que han hecho y que han aprendido. Esto puede ser una muy buena forma de seguir practicando la escritura y la expresión durante las vacaciones".

Según la relaciones públicas de la firma, otro de los beneficios que aporta el escribir un diario de verano es que "se trata de una buena forma de mejorar y ejercitar la memoria del niño, ya que tendrá que recordar todo aquello que ha vivido durante el día y ordenar las palabras y hechos. Además, también permite que repase ortografía y gramática, de manera entretenida y no como un deber".

¿Cómo convertir Cuaderno Inteligente en un diario de verano?

Gracias a su versatilidad, Cuaderno Inteligente es perfecto para esta tarea, ya que al mismo tiempo que permite escribir, permite su completa personalización, ofreciendo al niño mil posibilidades de diseñar el cuaderno a su gusto a la vez que desarrolla su creatividad.

DIY, el más creativo de Cuaderno Inteligente

Aunque todos los cuadernos inteligentes de la firma son 100% personalizables, el DIY Cuaderno Inteligente es el accesorio totalmente creado por su dueño, desde cero.

Para ello, el niño solo se debe seguir los pasos de montaje que aparecen en la página web y así diseñar cada pieza del cuaderno acorde a su estilo. De este modo el pequeño podrá escoger la portada y contraportada, el modelo y tamaño de su nuevo compañero del verano. También es posible que escoja el color de los discos y su elástico, por supuesto también podrá personalizar su interior, con paquetes de recambios y numerosos accesorios.

Para que los niños puedan completar su cuaderno y hacerlo más atractivo existen infinidad de accesorios inteligentes: separadores, marcadores de páginas, estuches, reglas, colgantes, etc. "Dejar que escojan los accesorios que más les gusten y que jueguen con ellos a "montar" su cuaderno es una forma ideal de que realicen una actividad lúdica y de que descubran sus propios gustos" anuncia Andreia Costa.