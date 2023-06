¿Por qué adquirir franquicias rentables con Best House?

El sector inmobiliario es uno de los más atractivos para los inversionistas, no solo porque los bienes inmuebles se valorizan año tras año, sino porque también es uno de los que mejores resultados de crecimiento ha registrado en los últimos dos años.

Si bien el primer semestre de 2023 registró un incremento menos acelerado que el mismo período del 2022, el sector fue uno de los que logró recuperarse de una manera más rápida después de la crisis económica derivada de la pandemia de 2020. Este contexto ha generado confianza en los inversionistas, ampliando también el número de personas interesadas en adquirir franquicias rentables en este mercado.

En ese sentido, las franquicias de Best House han sido consideradas como unas de las más rentables y con mayor proyección a nivel nacional. Por esta razón, la compañía ha decidido señalar en este artículo, algunas de las ventajas de iniciar un negocio propio en el sector inmobiliario a través de Best House.

Ventajas de Best House Best House es una de las pocas franquicias rentables de España que le ofrece a sus franquiciados un conjunto de condiciones certificadas ante un notario, las cuales aumentan las posibilidades de generar rendimientos en muy poco tiempo. Desde el primer día en el que se instala la franquicia, Best House gestiona una cartera exclusiva para el franquiciado, agrupando inmuebles y bancos de acuerdo a una zona geográfica determinada en la que se impide la instalación de nuevas franquicias para evitar la competencia.

La casa matriz también ofrece un sistema de rastreo de inmuebles de última generación, respaldado por los más de 30 años de experiencia que tiene Best House en el sector.

Esta compañía cuenta con un plan de promoción de alto alcance, capaz de generar un gran volumen de leads, a través de publicidad gratuita y estrategias de posicionamiento SEM y SEO de la franquicia en motores de búsqueda como Google, Bing o Yahoo. El plan también incluye la publicación de viviendas o locales en más de 100 portales inmobiliarios y 1.000 páginas web, tanto nacionales como internacionales.

Best House en el sector financiero En términos de financiación, Best House también ofrece una serie de ventajas a sus franquiciados, ya que cuenta con planes y alianzas con entidades financieras que controlan hipotecas de hasta un 110 % para cubrir el valor de cualquier bien inmueble.

Además, la inmobiliaria también cuenta con sistemas de financiación alternativa, diseñados para aquellas personas que no pueden acceder de manera sencilla al sector bancario tradicional.

Los franquiciados, además, tienen la posibilidad de ejecutar toda su operación en software y soluciones de última tecnología que forman parte de las estrategias de digitalización inmobiliaria más recientes.

Todas estas ventajas le permiten a Best House ofrecer a los inversionistas un conjunto de franquicias rentables con las cuales hacer de su pasión su proyecto de vida.

Los interesados solo deben acceder a la página de Best House y solicitar más información con uno de sus asesores especializados.