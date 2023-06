Los beneficios de formarse con el curso de vigilante de seguridad de Escuela Superior de Seguridad en Tenerife

Uno de los ámbitos laborales más demandados en Tenerife es la seguridad privada, una industria próspera con una oferta de servicios en expansión. De hecho, el sector de la seguridad privada ha crecido incluso durante la crisis, lo cual ha llevado a que se requieran más vigilantes de seguridad para cubrir los puestos.

En consecuencia, todos aquellos que buscan trabajos de vigilante de seguridad Tenerife pueden encontrar empleo de manera sencilla.

Sin embargo, para ejercer es necesario formarse mediante un curso como el que ofrece Escuela Superior de Seguridad, la cual ha trabajado duro a lo largo de los años para consolidarse como una de las instituciones más confiables de las Islas Canarias para la formación en seguridad pública y privada.

¿Por qué formarse como vigilante de seguridad? Las personas que están pensando en formarse como vigilante de seguridad deben saber que es una profesión que ofrece una gran diversidad de beneficios.

En primer lugar, los vigilantes reciben formación tanto teórica como práctica para poder cumplir con su función de velar por la seguridad de las personas, estructuras y bienes materiales. Esto les permite crecer en su vida laboral y también diaria, ya que adquieren diferentes habilidades y capacidades positivas.

Por otro lado, es importante destacar que es una formación que ofrece una gran variedad de salidas laborales. Entre ellas se encuentran: seguridad en empresas, escolta privado, técnico de seguridad en furgones, servicios de respuesta de alarmas, seguridad en el sector de la hostelería, etc.

Asimismo, es un trabajo que permite a los profesionales tener un salario fijo mensual, un horario de trabajo fijo y una excelente estabilidad laboral. Además, son posiciones bien remuneradas en cualquier institución.

Finalmente, cualquier persona que sea activa y dinámica, con este empleo no se aburrirá, ya que hay que mantenerse alerta constantemente y siempre se dan situaciones en las que hay que responder, especialmente en el turno de noche.

El curso de vigilante de seguridad de Escuela Superior de Seguridad Para formar a cada uno de los alumnos, la escuela sigue las indicaciones del BOE de 2022, donde se indican las bases para las solicitudes de pruebas de selección de "vigilante de seguridad y su especialidad de vigilante de explosivos y escolta privado". De esta forma, podrán aprender concretamente todo lo que se requiere para aprobarlas.

Estas pruebas se componen de dos partes: la primera es la de aptitud física, las cuales miden potencia del tren inferior y el superior, así como la resistencia en una carrera de 400 metros lisos. En segundo lugar, se llevará a cabo una prueba de 50 minutos escrita con un cuestionario de 100 preguntas, para las personas que no desean especializarse en vigilantes de explosivos.

Los alumnos trabajarán en las clases ambos apartados, con el fin de sacar la máxima puntuación posible. Estas se realizan de forma presencial de lunes a viernes, con clases teóricas en las aulas toda la semana, menos los viernes, que se trabajan las pruebas físicas; o en la modalidad semipresencial, acudiendo únicamente los viernes. De esta forma, cada alumno escoge una u otra opción dependiendo de sus necesidades.

Confiar en Escuela Superior de Seguridad para formarse en vigilante de seguridad es garantía de éxito. Esto se debe a que dispone de profesionales cualificados y de contenidos de calidad que permiten a los estudiantes formarse de manera completa. Además, la escuela cuenta con la acreditación del Ministerio del Interior para formar oficialmente a los Vigilantes de Seguridad Privada y sus especialidades.