Ideal Academy By Pilar Rico y su solución eficaz para la reducción y eliminación de estrías, el método StopEstrías

El mundo de la estética no deja de avanzar a pasos agigantados y ahora ofrece un tratamiento muy efectivo para la eliminación de estrías, la Micropuntura. Desde Ideal Academy, habla de ello su directora Pilar Rico.

“La Micropuntura de estrías es un procedimiento 100 % natural en el cual se estimula la regeneración de la estría desde el interior, buscando la reducción o, incluso, su eliminación visible en muchos casos, estimulando adecuadamente la capacidad reconstructiva del organismo con una técnica basada en la micropunción sobre la lesión. Para realizar este procedimiento se debe estar debidamente cualificado, ya que para unos buenos resultados, el profesional debe tener conocimientos sobre la piel y sus funciones, conocer detalladamente los principios activos con los que se puede trabajar en las sesiones y tener nociones sobre dietoterapia para ayudar a obtener unos mejores resultados.

Las sesiones, que duran entre 30 y 60 minutos, se realizan de forma ambulatoria y el cliente puede continuar haciendo vida normal, únicamente teniendo ciertas precauciones sobre la zona de piel tratada. No se trata de una técnica compleja en su aplicación, pero al ser necesario abordar el servicio con un conjunto de disciplinas, es muy importante que el profesional tenga todos los conocimientos necesarios.

En Ideal Academy by Pilar Rico han desarrollado su propio sistema de eliminación de estrías que han registrado con el nombre StopEstrías y, recientemente, y después de muchas pruebas y comparativas, han lanzado el Curso de Micropuntura de estrías, porque creen en la necesidad de formar a especialistas en esta técnica tan novedosa como efectiva. Animan a los profesionales de la belleza que deseen ampliar sus servicios o cualquier persona que esté buscando una salida profesional rentable y con una mínima inversión, a formarse adecuadamente aprendiendo su sistema de eliminación de estrías StopEstrías. Si se tiene en cuenta que un gran porcentaje de la población, principalmente mujeres, tiene estrías y que hasta ahora no se conocía ningún método realmente efectivo, el éxito de los primeros profesionales en ofrecer este servicio está asegurado, ya que no existe competencia en el sector.

La espectacular eficacia en un rango de 2 a 6 sesiones del tratamiento StopEstrías, junto con el coste asequible para el cliente, rapidez de ejecución, poca o ninguna molestia y el que no sean necesarias sesiones de mantenimiento, hacen prever que esta técnica ha llegado para quedarse y va a tener muchos adeptos.

Para conocer detalles sobre el curso de eliminación de estrías con el método StopEstrías se puede obtener más información en la web de Ideal Academy by Pilar Rico.