Wiohair lanza BLOOM MASK, una nueva mascarilla para el volumen para cabellos finos, grasos o poca densidad

Wiohair incorpora una nueva mascarilla a su gama de productos para el cuidado capilar: la nueva e innovadora MASCARILLA BLOOM, en formato tarro de 250g, apta para todos aquellos cabellos que necesitan volumen de forma duradera manteniendo una máxima nutrición sin apelmazar En España más de un 60% de la población tienen preocupación por las alteraciones del cabello. La falta de volumen es una de ellas. Cuando se tiene cabello fino, cabello graso o poca cantidad, tener un aspecto saludable y vital como el qué proporciona una melena con volumen se convierte en una necesidad.

Wiohair ofrece una solución holística al proponer una mascarilla apta para todo tipo de cabellos: fino, graso, curly y poca densidad. Cubriendo así una necesidad que este tipo de cabellos no tenían resuelta y optaban por no usar mascarilla sin posibilidad de cuidar la melena de forma adecuada.

¿Qué beneficios aporta la Mascarilla BLOOM capilar?

Aporta un volumen extraordinario.

No engrasa ni apelmaza el cabello.

Nutre el cabello en profundidad y lo protege de los daños que provoca el sol.

Fortalece la hebra capilar creando una capa protectora.

Brillo deslumbrante.

Estimula la regeneración del cabello, retrasando el envejecimiento. La fórmula de la mascarilla capilar está basada en 4 ingredientes naturales:

1. Oligoelementos esenciales de agua de mar de la Bretaña francesa: Contiene minerales como el magnesio, el calcio, el potasio y el silicio, que son extraídos de un depósito de agua natural en granito, ubicado a más de 22 metros de profundidad. Aporta volumen, reduce la permeabilidad del cabello, aporta brillo natural y hidratación tanto en el cabello como en el cuero cabelludo.

2. Sales de Epsom que poseen un extraordinario efecto voluminizador para el cabello.

3. Aceite de Macadamia: Hidrata en profundidad el cabello, tiene propiedades regeneradoras y antioxidantes y es rico en omega 7, haciendo que el cabello se muestre más saludable y vigoroso.

4. Células Madre de Manzana: estimulan la regeneración del cabello y ayudan a mantener sus características biológicas, retrasando el envejecimiento.

Una mascarilla adaptada a las necesidades de los clientes

Formato tarro: se aprovecha hasta la última gota y es muy cómoda y fácil de usar.

Textura ligera: no es densa, por lo que es muy fácil de poner y además, no da sensación de apelmazamiento.

Olor agradable y embriagador: la ducha se convertirá en un momento de relax y placer con el aroma suave de la mascarilla.

¿Dónde encontrar la nueva Mascarilla BLOOM de Wiohair?

La nueva mascarilla BLOOM para el cabello están en promoción de lanzamiento y se puede encontrar en www.wiohair.com