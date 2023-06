Servicios de asesoramiento en materia de competencia desleal, de la mano de Igualada Belchí

La competencia desleal es uno de los temas con abordajes más complejos dentro del derecho mercantil español debido a que puede producirse de maneras diferentes, algunas de ellas de forma difusa, y en algunos casos sin poder aclarar fehacientemente su comisión.

Se trata de un conjunto de prácticas de dudosa honestidad y contrarias a las exigencias de la buena fe comercial, que implementa una empresa para incitar a la compra de un producto y que afecta gravemente al resto de las firmas competidoras.

En este marco, Igualada Belchí es un despacho de abogados que ofrece un eficaz asesoramiento en materia de competencia ilícita.

Cuándo existe una competencia desleal En el ecosistema mercantil de España existen infinidad de empresas que compiten por vender sus productos o servicios bajo la regulación del Código de Comercio. En esta dinámica resulta natural que algunas organizaciones resalten por sobre otras siempre y cuando exista una pugna sana.

Sin embargo, el concepto jurídico de competencia desleal surge en la acción de las personas o firmas de un mismo mercado que no pueden competir en igualdad de condiciones y recurren a actos ilícitos o prácticas comerciales engañosas.

La competencia ilícita engloba a todas aquellas acciones del competidor tendientes a confundir a los consumidores sobre el origen de un producto, con el objeto de mermar su libre decisión y elección. Esta puede manifestarse de diversas maneras y con consecuencias disímiles para cada organización involucrada.

El robo de la propiedad intelectual de una marca registrada (logotipo o eslogan) para obtener ingresos es un tipo de pugna desleal que generalmente desemboca en una demanda de la parte afectada. Al mismo tiempo, el delito incluye a la publicidad falsa sobre los productos o servicios.

Los actos ilícitos también abarcan a la sustitución no autorizada de una marca de artículos por otra, donde el comprador es engañado por una versión de imitación de menor calidad que el producto original y que funciona como “cebo”; la apropiación indebida de fórmulas, estrategias y recetas comerciales para conseguir un beneficio económico; y cuestiones relacionadas con la garantía de dudosa procedencia de cualquier artículo.

En este escenario, el Estado nacional mediante la ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991) procura regular el normal desarrollo de la actividad empresarial y proteger a los ciudadanos españoles.

Asesoramiento legal en materia de competencia ilícita Igualada Belchí es un prestigioso bufete de abogados de Murcia que se especializa en las distintas facetas del Derecho Mercantil y Societario.

En este sentido, el despacho ofrece un asesoramiento jurídico personalizado y asume la defensa de intereses frente a eventuales vulneraciones en el ámbito de la competencia desleal.

Gracias al equipo de letrados especialistas es posible afrontar este perjuicio a través de dos vías legales: interponer una demanda judicial en el Juzgado de lo Mercantil donde se pruebe que una organización incurrió en actos desleales de comercio y obtuvo réditos de ellos; o presentar una denuncia administrativa por alguna infracción concreta.

El estudio Igualada Belchí también puede solicitar medidas cautelares para que el competidor cese con su competencia desleal y requerir una indemnización por daños monetarios a la firma o particular afectado por la práctica ilegal.