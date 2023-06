¿Cómo conseguir municipios y ciudades sostenibles?, por MunicipiODS

En la actualidad, y considerando las condiciones actuales en las que se encuentra el medioambiente, cada vez es más importante contar con estrategias dirigidas a crear municipios y ciudades sostenibles, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Si bien el porcentaje de ciudadanos que participa activamente en estas estrategias va en aumento, sin el apoyo de los gobiernos locales es imposible obtener los resultados deseados. Por esta razón, MunicipiODS brinda a los técnicos de los ayuntamientos el Curso de especialización universitario “Implantación de la Estrategia de Sostenibilidad en Municipios”, organizado por la Junta con la Diputación de Castellón y el apoyo de su presidente, Josep Pascual Martí, nació la idea de elaborar el proyecto de medición y cuantificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los Municipios (en adelante, mODS) en la propia diputación y en una de municipios de la provincia de Castellón, a la que actualmente se han adherido otros municipios de la Comunitat Valenciana y otras comunidades autónomas.

Municipios y ciudades sostenibles Se entiende como “ciudad sostenible” a aquella que incorpora prácticas ecológicas, tecnología de apoyo y espacios verdes al entorno urbano con la intención de disminuir la contaminación ambiental y las emisiones de CO₂, así como también mejorar la calidad del aire y proteger los recursos naturales. Esto con la finalidad de crear un entorno más saludable para las generaciones presentes y futuras y reducir la huella de carbono de cada municipio.

Los municipios y las ciudades sostenibles no son posibles si no se conocen las acciones necesarias para cumplir con dicho objetivo. Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas estableció los 17 objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. No obstante, el desarrollo del plan de acción no siempre es claro, por ello se necesita de una inducción por parte de especialistas en la materia que, como MunicipiODS, proporcione recursos a los técnicos municipales, difundiendo las buenas prácticas, manuales, guías y formación para contextualizar los ODS en el ámbito local.

Características de una ciudad sostenible Hoy en día, las ciudades sostenibles son una realidad en el mundo gracias al apoyo activo de sus respectivos gobiernos, quienes han sabido aplicar los principios de la sostenibilidad urbana. Desde pequeños cambios, como facilitar los desplazamientos sin coche creando senderos, puentes para bicicletas y aceras, así como animar a las personas a caminar más o utilizar medios alternativos de transporte como bicicletas, metro o autobús.

Varias ciudades en Europa implementaron las estaciones de carga para vehículos eléctricos para neutralizar el carbono, ya que esto disminuye los costes de transporte, reduce la emisión masiva de carbono y promueve un aire más limpio. De igual forma, los gobiernos brindan el acceso a espacios verdes y recursos públicos, debido a que no solo incitan a las personas a salir de los hogares y de los coches, sino también se ha demostrado que los espacios rodeados de naturaleza ayudan a mejorar la salud mental.

Asimismo, se han llevado a cabo otras iniciativas como mejorar la conservación del agua y la gestión de residuos, apoyar la agricultura urbana y aplicar la arquitectura ecológica contribuyen a la sostenibilidad ambiental.