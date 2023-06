Bífidus vegetal ecológico con beneficios para la flora intestinal y un delicioso sabor a coco, de la mano de NaturGreen

A lo largo de los últimos años, la sociedad se ha ido concienciando acerca de la importancia de contar con una alimentación saludable y, a la vez, respetuosa con el medioambiente. Esa concienciación ha llevado a que los productos vegetales y ecológicos sean cada vez más demandados. A raíz de esto, son muchas las empresas que se han comprometido con esta nueva tendencia. Un buen ejemplo de ello es NaturGreen, una compañía que ofrece una diversidad de alimentos saludables. Uno de sus productos estrella es el NaturGreen Biogurt Bífidus, una alternativa al yogur y al kéfir de origen vegetal elegida no solo por su delicioso sabor sino también por sus valores nutricionales.

Características del NaturGreen Biogurt Bífidus NaturGreen Biogurt Bífidus Probiótico Bio es un biogurt 100 % vegano, sin soja y sin azúcares. Esta especialidad vegetal contiene coco fermentado con cultivos veganos y bifidobacterias. Uno de los tantos beneficios de este producto es que no contiene leche, por lo que es una opción indicada para aquellos que siguen una dieta vegana o son intolerantes a la lactosa.

Todos los ingredientes de este producto proceden de la agricultura ecológica y son básicamente agua, crema de coco, almidón, fibra alimentaria de inulina, espesante agar-agar, bifidobacterias y fermentos veganos. Adicionalmente, puede contener trazas de frutos secos. Es importante destacar que no contiene gluten ni huevo, lo que lo hace apto para personas con intolerancias o alergias alimentarias.

Este biogurt ofrece beneficios nutricionales adicionales, pues es una fuente de probióticos, lo que significa que es un gran aliado para mejorar la salud intestinal y fortalecer el sistema inmunológico.

El Biogurt Bífidus está listo para su consumo. Se puede disfrutar solo o mezclado con cereales y/o frutas. Sus características lo convierten en un alimento versátil para ser ingerido en el desayuno o como snack saludable y ligero en cualquier momento del día.

¿Cuáles son los beneficios de los productos vegetales y ecológicos? En líneas generales, los alimentos vegetales y ecológicos son muy beneficiosos tanto para la salud como para el planeta. En primer lugar, el hecho de que sean de origen vegetal significa que son bajos en grasas saturadas y colesterol. Esto es especialmente importante para evitar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Por otro lado, este tipo de alimentos se cultivan sin emplear pesticidas ni fertilizantes, lo cual los convierte en productos mucho más seguros. Además, la agricultura ecológica se enfoca en prácticas muy positivas para el medioambiente como la conservación del suelo y el agua, la protección de la biodiversidad y la reducción de la contaminación del aire. Asimismo, este método de agricultura utiliza menos energía y emite menos gases de efecto invernadero en comparación con la agricultura convencional.

Por todo ello, los productos ecológicos como el NaturGreen Biogurt Bífidus se han convertido en la opción elegida por todos aquellos dispuestos a cuidar no solo de su salud, sino también del planeta.