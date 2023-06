"Realmente no hay una forma de prevenir la artrosis, pero sí que hay una forma de que esa artrosis nos repercuta lo menos posible en nuestra vida", Dr. Ibor

Los traumatólogos Iker Ibor y José Salcedo serán los protagonistas del evento "Hablamos de SALUD con…" de esta tarde a las 19.00 horas en el Espacio Correo de Bilbao Iker Ibor, traumatólogo especialista en rodilla del Hospital Quirónsalud Bizkaia: "Realmente no hay una forma de prevenir la artrosis, pero sí que hay una forma de que esa artrosis nos repercuta lo menos posible en nuestra vida".

Si se tiene interés en conocer las lesiones y patologías más frecuentes que existen en las manos y en las rodillas, entre ellas, la artrosis, se puede escuchar un adelanto en la siguiente entrevista: Declaraciones Dr. Iker Ibor y Dr. José Salcedo

Los traumatólogos Iker Ibor y José Salcedo serán los protagonistas del evento "Hablamos de SALUD con…" de esta tarde a las 19.00 horas en el Espacio Correo de Bilbao "La artrosis de rodilla es una enfermedad muy frecuente, afecta más o menos a una de cada tres personas mayores de 60 años y es una enfermedad progresiva", Dr. Iker Ibor, traumatólogo y especialista en prótesis unicompartimentales de rodilla. El especialista, junto al Jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica, José Salcedo, explica que la patología empieza con un dolor más suave y poco a poco va progresando y afectando cada vez más a la calidad de vida. "Realmente no hay una forma de prevenir la artrosis, pero sí que hay una forma de que esa artrosis nos repercuta lo menos posible en nuestra vida", afirma Ibor. Por su parte, José Salcedo, especialista en patología de mano, es optimista y afirma que, aunque hay un componente hereditario que no se puede combatir, otra serie de artrosis de origen inflamatorio que tratan los reumatólogos o postraumática en la cual sí que se puede hacer una cierta prevención.

Si se quiere conocer más información sobre las patologías de manos y rodillas, entre ellas, la artrosis, y cómo se tratan en Quirónsalud Bizkaia, se invita a escuchar esta tarde a los Drs. Iker Ibor y José Salcedo, especializados en patologías de rodilla y mano respectivamente, y con una larga experiencia en este servicio. Se puede escuchar un adelanto de lo que hoy explicarán en el siguiente enlace: Declaraciones Dr. Iker Ibor y Dr. José Salcedo.

Esta charla se podrá seguir de forma presencial acudiendo al salón de actos de El Correo, ubicado en el Edificio Sota de la Gran Vía de Bilbao, hoy, martes 20 a las 19:00 horas.