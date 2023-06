By Venezia crea "Recylcle to Rent" una forma de invertir en vivienda de alquiler con impacto positivo

By Venezia la empresa de servicios de alquiler residencial que acompaña a propietarios e inversores en todo el proceso ofrece un equilibrio entre diseño, calidad, sostenibilidad y precio Nacer en un barrio determinado puede marcar el resto de la vida de muchas maneras. En el caso de José Ángel Oses Liso, inspiró el nombre del proyecto más importante de su carrera. Nació y creció en Venecia, una zona del popular barrio de Torrero en Zaragoza, y hoy es el CEO fundador de By Venezia (añadió la zeta de la ciudad a la que pertenece), una empresa de servicios de alquiler residencial que acompaña a inversores, propietarios e inquilinos en todo el proceso, y ha ido evolucionando hacia un concepto pionero en este país: Recycle to Rent, "reciclar para alquilar", que se basa en tres premisas: la vivienda debe existir con anterioridad, y en su reforma aplican altos estándares de eficiencia energética con un equilibrio entre diseño, calidad, y precio.

Por un lado se dirigen al inversor, que entra al comienzo de la cadena de valor: puede optar por un vehículo financiero (con lo que mutualiza la inversión) o directamente por un proyecto llave en mano, en cuyo caso define y diseña la inversión con By Venezia, como el tipo de piso a comprar, la reforma que se llevará a cabo, si buscan un activo de alta rentabilidad o con garantías, o endeudarse, apalancarlo y comprar más viviendas, etcétera. La empresa también ofrece servicio a quien ya tiene un piso." Lo ponemos a punto con una reforma, un ajuste, un lavado de cara… y le gestionamos el alquiler", explica Oses Liso. Más adelante, si quiere deshacerse de la vivienda, también le apoyan en la venta. Y finalmente, su otro cliente es el propio inquilino. Le ofrecemos un hogar a precio asequible de diseño y de calidad, con un servicio de gestión profesional y personalizado", cuenta el CEO de By Venezia, que prefiere definirla como una empresa ‘más lifestyle’ que inmobiliaria. "Los pisos tienen que explotarse por la vía del alquiler asequible y con un impacto positivo en el barrio donde se ubica, porque buscamos una inversión responsable y rentable a largo plazo, con una renovación más lenta de los contratos", explica Oses Liso, y aporta una cifra: "Nuestros pisos internos suelen suponer un ahorro para el inquilino del 20% en el precio respecto a los de los particulares que nos los dejan para alquilar, pero también hay propietarios que quieren sumarse con nosotros al concepto Recycle to Rent, son pisos un poco por debajo del precio de mercado".

Hoy en día, By Venezia cuenta con más de 50 inversores, ha llevado a cabo alrededor de 300 reformas y gestiona en el entorno de 2.000 activos con un objetivo a partir del 6% de rentabilidad. ¿El siguiente paso? El salto a Madrid y otras ciudades. "Queremos llevar el concepto Recycling to Rent más allá de Zaragoza, y precisamente, el descargo de tiempo y recursos que supondrá la digitalización de nuestro negocio con Sin Visitas, nos permitirá ser más escalables, ampliar fronteras y centrarnos más en nuevos inversores", adelanta Oses Liso, y concluye: "el objetivo que marcamos al fundar la empresa sigue intacto: que esté tan orgulloso el inversor de tener un piso By Venezia, como el inquilino de alquilarlo".

