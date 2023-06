J.P. Canalias convierte sus pesadillas en poesía a través de su libro ‘Vértigo’

CÍRCULO ROJO.- ‘Vértigo’ no es un poemario al uso, sino más bien, un desgarro de la propia vida. En palabras de J.P. Canalias, “demasiados años, demasiados infiernos cerebrales, demasiadas depresiones. Desde el salto al vacío, lamento, sobreviviendo a la ineludible evolución, aterradora madurez, al insomnio por esa obsesión de encontrar una razón al continuo vaciado de paranoias, hasta el fondo, el origen, el proceso de vestirlas y pintarles un camino propio; el objetivo, el supuesto en todo poema: conmover, emocionar”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “la otra cara de no dejar de perseguir un sueño. Cuando lo persigues demasiado tiempo se acaban convirtiendo en pesadillas. Ese es el momento clave. Para qué tanto esfuerzo, caer en depresiones infinitas, la triste realidad pesa toneladas. Saber dar sentido o, mejor dicho, transformar, dar salida fructífera a esas depresiones, hasta darte cuenta de que sí tenía un sentido. Buscar y encontrar tu forma particular de expresarte, aunque no sea convencional, es la tuya”.

Sinopsis El presente poemario, Vértigo, lo empezó a escribir en 2014 y está formado por impresiones, visiones, desesperos, reflexiones, escritas a partir de varios viajes interiores hacia atrás hasta volver al hoy. Vértigo más que un viaje es un trabajo de extracción de todos esos sueños, que poco a poco se han convertido en pesadillas, frustraciones y miedos encastrados y fosilizados en el alma al no conseguir hacerlos realidad. El tener que compaginar y, en muchas ocasiones, encerrar esa necesidad, esa forma de expresión en un cajón, comportarse como una pieza en una gran máquina, trabajar, correr hasta que la mente y cuerpo dicen basta forman el ojo del huracán. Mirar atrás, abrir el cajón y no poder dejar de llorar…

Autor J.P. Canalias nació en 1973, La Garrotxa. Estudió ingeniería. Trabajó primero como ingeniero, posteriormente como profesor de ciclos formativos. Actualmente, ejerce como docente en Barcelona.

Su atracción por la poesía empezó a los catorce años a través de artistas de la escena rock de los años setenta como Jim Morrison, Neil Young, Patti Smith. Fue con las referencias de esta última que se sumergió en la literatura de la Beat Generation (Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William S. Burroughs, Gregory Corso, Diane di Prima, Hettie Jones, Joyce Johnson), Arthur Rimbaud, Patti Smith, William Blake. Y es a partir de ahí que aprendió a dar forma a sus inquietudes, sentimientos, estados de ánimo. La poesía y las novelas han sido su forma de expresar lo que su naturaleza introvertida le ha impedido y su forma de entender el mundo.

Autor de multitud de poemarios, inéditos hasta la fecha: El corazón en un puño (2000 – 2003); Silencio y soledad (2004), Donde el sol nunca se esconde (2004) y Donde la luz nunca llega (2005), Pedres i somnis (Piedras y sueños, 2008), Esbossos de carrerons (Bocetos de callejones, 2009), Visiones (2012), Bosphorus dreams and Trappist despair (2016). Autor de la novela Sombras del Raval, también inédita.