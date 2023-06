Una de las mejores selecciones de protectores solares minerales está disponible en All Yours

Tanto médicos como especialistas en cosmética se cansan de repetir todos los años que, sobre todo en la época veraniega que está al llegar, los protectores solares deben aplicarse todos los días, sin excepciones.

Sobre todo quienes tienen pieles sensibles y en lugares donde el verano se caracteriza por un sol intenso, como en España, el uso de protectores solares se vuelve una necesidad para cuidar la piel. Existen muchas marcas y tipos de protectores solares, siendo los protectores minerales o físicos la opción más natural y saludable tanto para el organismo como para el medioambiente. La tienda All Yours, tanto desde su tienda en Barcelona como desde su sitio web, ofrece una cuidada selección de productos Clean Beauty para el cuidado de la piel, entre los cuales se encuentran algunos de los mejores protectores solares minerales.

Diferencias entre la protección mineral y la química La mayoría de los protectores solares que se encuentran disponibles en el mercado utilizan filtros químicos en su composición, como la oxibenzona, octinoxato o avobenzona, que se absorben en la piel para protegerte de los rayos solares, aunque este tipo de ingredientes se han catalogado como contaminantes para los arrecifes de coral y los ecosistemas marinos.

Los filtros minerales operan como barreras físicas, ya que no son absorbidos por la piel y permanecen en la superficie de la misma cumpliendo su función protectora. Se trata de componentes que no solo ofrecen ventajas para la salud, sino también para el medioambiente, al reducir el impacto ambiental que interviene en su fabricación y manipulación. Su uso está ampliamente recomendado para personas con pieles sensibles, para aplicar sobre cicatrices, pieles con psoriasis y todo tipo de situaciones donde un cuidado especial se vuelve necesario.

Solo productos Clean Beauty: la estrategia de All Yours La tienda de cosméticos All Yours realiza un cuidadoso trabajo de selección de marcas e ingredientes, lo que se traduce en un espacio donde solamente es posible encontrar artículos con ingredientes beneficiosos y sostenibles, con fórmulas respetuosas con la piel y el medioambiente. En su proceso de selección, llevado a cabo por expertos, All Yours observa qué contiene cada producto y cuál es su calidad, dando por resultado un catálogo de artículos donde la salud del cliente y el respeto por el medioambiente están garantizados.

Los protectores solares minerales que esta tienda comercializa continúan esta lógica de selección. Marcas como Laboratoires de Biarritz o Salt & Stone forman parte de una oferta que invita a cuidarse de los rayos nocivos del sol de la mejor manera posible.