¿Cómo escoger la tarifa móvil ideal según las necesidades del usuario?, por Suop

Hoy en día, el móvil se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida de las personas. Con él se realizan múltiples tareas, desde mantenerse conectados con los seres queridos hasta disfrutar de todo el entretenimiento online. Por eso, es importante elegir una tarifa de móvil que siga el ritmo de cada persona y cubra las necesidades en función de su patrón de uso. En este artículo, se explorarán los perfiles de uso del móvil más comunes y se proporcionarán consejos sobre cómo elegir la tarifa adecuada según las necesidades de datos y minutos para que nunca se pague de más ni la persona se quede corta de datos cuando más se necesita.

Uso ligero - Menos de 3 GB al mes Si se es una persona que utiliza el móvil de forma ocasional, las necesidades de datos y minutos pueden ser bastante limitadas. En este caso, una tarifa básica sería la mejor opción, con una cantidad razonable de minutos y una pequeña asignación de datos. Esto será suficiente para realizar llamadas esporádicas, así como para consultar el correo electrónico, WhatsApp, siempre que no se envíe o descarguen muchas fotos o vídeos y navegar por Internet de manera ocasional.

Para este perfil de uso, Suop ofrece una tarifa imbatible con 3 GB y 150 minutos por 2,99 €. Eso significa que por unos 35 € al año se tienen cubiertas todas las necesidades de comunicación. Y si un mes una persona se queda corta, siempre se pueden activar bonos de datos extra.

Uso medio - entre 5 GB y 15 GB de datos Si se es una persona más activa en el uso del móvil y se disfruta de las redes sociales, streaming de música y video de forma ocasional y otras aplicaciones, se necesitará una tarifa móvil que se ajuste a las necesidades de datos. Un plan que ofrezca entre 5 GB y 25 GB de datos al mes será ideal. En este tipo de tarifas la mayoría de operadores ya incluyen las llamadas ilimitadas, así que no habrá que preocuparse en ese sentido.

Para estos usuarios, el operador móvil Suop ofrece varias tarifas de contrato entre los 4,99 € y los 14,89 €. Y si se superan los gigas contratados, siempre se podrá optar por un bono adicional para ese mes o seguir navegando sin límite a velocidad reducida.

Uso intensivo - 50 GB o más de datos Si se es un usuario avanzado y se depende gran medida del móvil para realizar múltiples tareas, como streaming de vídeo en alta calidad, descarga de archivos grandes y uso frecuente de aplicaciones que consumen muchos datos, se necesitará una tarifa móvil que proporcione una asignación generosa de datos, como 50 GB o más al mes.

Para estos usuarios más intensivos, Suop propone sus planes de contrato entre 14,89 € y 19,89 € al mes, con los que no habrá que preocuparse por quedarse sin datos.

Consideraciones finales Como se puede ver, a la hora de elegir la tarifa de contrato móvil más adecuada, es esencial tener en cuenta el perfil de uso y las aplicaciones que se utilizan con mayor frecuencia. Además, es importante confirmar con la compañía que se puede cambiar de tarifa sin problemas y de forma gratuita. Por ejemplo, en verano, cuando se pasa más tiempo lejos del wifi, puede ser de interés el contratar un plan con más gigas.